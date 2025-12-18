曾不舉阿伯找「妹妹」被勸求醫！下體驚見小蟲　醫生︰優獸大都會

「行內人士」當然熟悉行情！台灣1名醫生分享1宗病例，指出1位曾治療過性功能障礙的阿伯前來覆診，最初以為對方病情惡化，豈料老翁稱「剛好下面有點癢，去找妹妹的時候，她說我這個有問題叫我回來看」。醫生以為阿伯說笑而已，惟檢查期間驚見「許多陰蝨小蟲在毛裡面鑽來鑽去，陰毛上都是銀白色的雪花蟲卵」，醫生形容「好一個『動物方城市』（港譯︰優獸大都會）」，更指「台灣已經很少這種感染了，伯伯你找的妹妹真的很專業」。



阿伯脫褲接受檢查，顧醫生驚見大量陰蝨小蟲在陰毛鑽來鑽去，陰毛上都是蟲卵，呈銀白色。（示意圖／shutterstock）

阿伯︰「妹妹」說我這個有問題

泌尿科醫師顧芳瑜在threads表示，該名老翁曾經接受性功能障礙治療，近日前來覆診，顧醫生以為狀況變差，但阿伯否認病情惡化，表示「我剛好下面有點癢，去找妹妹的時候，她說我這個有問題叫我回來看」。

顧醫生形容病情「好一個『動物方城市』（港譯︰優獸大都會）」。（《優獸大都會》系列圖片）

醫生︰好一個「動物方城市」

顧醫生還以為「伯伯在跟我幽默雙關」，隨後脫褲檢查時，驚見大量陰蝨小蟲在陰毛鑽來鑽去，陰毛上都是蟲卵，呈銀白色，令到顧醫生形容「好一個『動物方城市』（港譯︰優獸大都會）」，並指「台灣已經很少這種感染了，伯伯你找的妹妹真的很專業」。

如何醫治陰蝨？

另外，顧醫生指出，過往有1對夫妻前去小旅館，相信旅館毛巾沒有完全消毒，所以殘留陰蝨，令到他們中招，旅館其實最好將毛巾高壓高溫處理，抑或旅客攜帶自己的個人衛生用品，一旦中招，病人一定要剃光陰毛，並使用抗寄生蟲清潔劑，這樣就能痊癒。

相信由於《優獸大都會2》最近上映，所以顧醫生才引用戲名來形容阿伯情況。（《優獸大都會2》海報）

《優獸大都會》最近出續集

《動物方城市》（港譯︰優獸大都會）系列今年出到續集，故事繼續講述哺乳類動物所居住的世界，男女主角再次合作，偵破危險複雜的案件，相信由於最近上映，所以顧醫生才引用戲名來形容阿伯情況。

