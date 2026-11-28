在星座性格分析中，愛情與婚姻常被視為兩個既相關、卻不完全相同的課題。



「搜狐網」指出，有些星座即使在感情中付出再多努力，彼此之間仍可能難以建立深層連結，即便走入婚姻，也容易面臨磨合與不滿。

從性格特質切入，以下4個星座常被認為在感情經營與婚姻穩定上，較容易出現考驗。

有些星座即使走入婚姻，也特別容易產生摩擦。（unsplash@Afif Ramdhasuma）

牧羊座（白羊座）：熱情衝動 激情退卻後考驗浮現

牧羊座個性直接、行動力強，對感情充滿熱情，也渴望挑戰與刺激。

然而，過於衝動的特質，容易讓關係缺乏耐心與長期規劃。當生活回歸現實，若未能穩定經營，婚姻中的摩擦便可能逐漸累積。

金牛座：重視穩定 卻容易在關鍵時刻猶豫

金牛座追求安全感與穩定生活，對未來有清楚期待，但在感情抉擇上往往過於謹慎。

長時間的猶豫不決，可能讓伴侶感到缺乏行動力與承諾感，進而影響婚姻中的信任與決策效率。

雙子座：追求新鮮 關係穩定度成為挑戰

雙子座思維靈活、善於溝通，對世界充滿好奇，但也因此容易分心。

若在感情中持續追求變化而忽略深度經營，關係可能難以累積安全感，婚姻中也較容易出現不穩定因素。

天秤座：過度顧全大局，忽略自身需求

天秤座重視和諧與平衡，在感情中常扮演調解者角色，努力維持關係表面的平穩。

然而，若長期壓抑個人感受、過度配合他人，內在不滿可能逐漸累積，進而影響婚姻品質。

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