1972年，美國知名政治醜聞水門事件爆發，直接導致當時的尼克遜總統（Richard Nixon）主動辭職，也導致美國進行了一次政黨輪替（按：尼克遜下台後由副總統福特繼任，1976年大選民主黨卡特勝出）。



就在新國會決定調查前朝問題時，卻意外地揭開了另一起跨海的政治案件，不但導致早已卸職的前首相遭到逮捕，現任首相也因而在選舉中慘敗，大大的影響了日本的政治版圖，今天，就讓我們來看看這起水門事件的案外案「洛歇事件」吧。

圖為1974年8月，時任美國總統尼克遜宣布辭職。（Getty Images）

為了延續生意 洛歇公司無所不用其極

1970年，當時的全日本航空公司正準備購買新型客機，這個消息，傳到了國外一間名為「洛歇公司」（Lockheed Corporation）的軍火商耳中。當時的洛歇公司，正隨著戰爭的逐漸落幕，處於開發客機的轉型期間，卻在歐洲市場碰到了挫敗，這時，全日空預計購買客機的消息傳到他們耳中，若是能夠成功爭取到訂單，無疑是一劑強心針。

於是，「洛歇公司」為了拿下訂單，不但派遣總經理前往日本負責銷售工作，更動用過去的人脈，利用重金賄賂當時的政府官員，包括當時的首相田中角榮，就為了讓這筆銷售案成功。終於，在1972年，由於敵對公司的客機因事故而名聲降到低點，他們終於獲得了這筆渴望已久的訂單。

水門事件的爆發 意外的揭發海洋另一端的收賄案

正當一切看似完美之際，在同一年爆發的水門事件竟然造成了額外的影響，新的國會為了處理前朝行政問題而展開了調查，意外發現了這起案件。1975年，根據美國參議院的調查報告，顯示有許多美國公司與國外政要有非法的利益交換，而其中賄款的過半數贓款，皆來自洛歇，而在他接觸過的政要名單中，則赫然出現了當時日本右派的重要人物——兒玉譽士夫的名號。

消息傳回日本，便引起了一陣軒然大波，三年前的全日空採購案很快遭到了質疑與調查，由於當時洛歇公司在日本的代理商，與當時的首相田中角榮關係甚密，也因此遭到了調查。隨著調查的持續進展，田中角榮的名字確實出現在了證據資料中，檢方確認，田中前首相在任內收受了五億日圓的賄賂，加上其他田中派的政府官員也有涉案，整起事件的關係網便是以他為中心，1976年7月，田中角榮遭到逮捕，並被一狀告上了法院。

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時任首相因這起案件而垮台

以此事件為契機，執政黨自民黨的聲望也有所下滑，時任首相三木武夫為了維持住新政權的威信，積極參與了此次的事件調查，此舉引發了黨內其他派系的不滿，1976年的眾議院選舉中，自民黨自1955年以來首次未單獨過半，收到的政治獻金也不足上次大選的一半，對於這樣的敗北，三木武夫也只能引咎辭職。

1983年，前首相田中角榮被東京地方法院判決4年有期徒刑，並罰款5億日圓，這次判決使得自民黨又一次面臨眾議院解散改選，這次，他們未能取得過半的席位，只能與其他政黨組成聯合政府，為1955年完全執政以來頭一次發生。1995年，東京最高法院（最高裁判所）終於裁定維持二審判決定讞，此時田中角榮早已過世兩年了。

日本前首相田中角榮（右）曾在任內收受了5億日圓賄賂的消息震驚日本。（資料圖片／GettyImages）

政治醜聞讓陰謀論甚囂塵上 各位讀者怎麼看呢？

「洛歇事件」名列日本戰後四大醜聞之一，也造成了當時自民黨的執政根基動搖，時任首相三木武夫更是因此垮台，失去了其政治地位，對日本社會造成了重大的影響，甚至有各種陰謀論甚囂塵上，各位讀者又怎麼看待這起政治醜聞呢？

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