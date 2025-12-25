香港天氣預報｜天文台預測今日、明日的天氣＋未來九天天氣一覽

【香港天氣】天文台預測今天大致多雲，初時有一兩陣雨。日間氣溫徘徊在19度左右。下午部分時間天色明朗。天氣轉涼。晚上市區氣溫下降至約15度，新界再低兩三度。吹和緩至清勁北風，離岸及高地間中吹強風。明日市區最低氣溫在14度左右，新界部分地區寒冷。週末期間天晴，早上仍然清涼，內陸地區日夜溫差較大。(更新至12月25日上午08時52分)

香港今日即時天氣報告｜溫度/紫外線/天氣警告

今日現時溫度約17.4度，最高溫度21度，最低溫度15度，相對濕度為百分之75。而紫外線指數為0.2，曝曬級數屬於低，天文台建議市民無需採取額外防護措施。一股清勁至強風程度的東北季候風補充正影響廣東沿岸。同時，一道雲帶覆蓋該區。

香港明天的天氣預報｜天氣/溫度/紫外線

香港明天最高溫度為21度，最低溫度為15度，相對濕度為百分之55-95。明天天氣轉涼。大致多雲，初時有一兩陣雨。下午部分時間天色明朗。

香港未來9天天氣預報一覽

天文台預測未來9天由12月25日至1月2日，一股清勁至強風程度的東北季候風補充會在聖誕節假期影響廣東沿岸，該區雲量較多，氣溫逐步下降，早上相當清涼，內陸地區寒冷。而乾燥的季候風會在週末至下週初為廣東帶來普遍晴朗的天氣，內陸地區日夜溫差較大。預料一道雲帶會在下週中期覆蓋華南沿岸。

