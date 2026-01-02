後生仔元旦觀濱派錢！贈3清潔工各$500道謝　網民憂：累死3個阿姨

觀塘海濱花園（觀濱）近年成為年輕男女新蒲點，元旦日更發生「觀濱MMA」事件，1名13歲女童懷疑以手腳襲擊15歲女童被捕。有後生仔亦在Threads發文，指元旦凌晨特意到觀濱向清潔工「派錢」，答謝他們大時大節辛勤工作，影片顯示他共發了3張「大牛」500元鈔票。雖有網民大讚是「正能量」，惟不少網民提到他不應拍片，現時猶如留下清潔工上班時收取益的證據，恐會累及清潔工，形容是「蠢人好心做壞事」。



有後生仔元旦凌晨在觀濱向清潔工友派現金500元。（Threads@yizen_1128）

後生仔元旦觀濱向清潔工派錢：清潔姨姨辛苦晒

元旦凌晨觀濱熱鬧異常，有後生仔在Threads發帖，指當日到了觀塘海濱花園，「喺觀濱派咗3張500蚊畀啲清潔姨姨」。據其上傳影片所見，現場人頭湧湧，大多為年輕男女，亦拍到有清潔工在人海中辛勤工作。

樓主拿出500元現鈔放在鏡頭前，邊說「清潔姨姨辛苦晒」，向現場的清潔工派錢，畫面拍到3名清潔工收取炒票，並向後生仔說「唔該晒」、「多謝呀」。

元旦凌晨觀濱人多，大部份是年輕男女。（Threads@yizen_1128）

有後生仔元旦凌晨在觀濱向清潔工友派現金500元。（Threads@yizen_1128）

網民讚正能量 提醒不宜拍片：好心做壞事

有網民認為元旦凌晨多人上街慶賀，現場遺下垃圾會令清潔工友工作量大量，認為樓主在散發「正能量」，「真正嘅有錢」、「欣賞，咁樣使錢應該係真正嘅開心」、「下次搵嘢包著，入利市封遮住會唔會好啲」、「最少係真嘅俾錢清潔姨姨，為流量又如何。人啲有去做呢件事」。

許多則批評樓主不應公開事件，「呢啲唔使拍片嘅嘢又拍片，拍都算，又唔打格 好心做壞事」、「你真係好心就刪咗佢啦，咪X害人」。部分人擔心樓主拍到清潔工收錢可能會令她們惹來麻煩，「可唔可以幫姨姨個樣打格先up？如果返工時間收受利益係犯法，清潔公司會追究姨姨」、木「俾枝水好過俾錢，香港仲有防賄條例架！累死3個阿姨俾人炒」、「阿頭睇到就會用呢個原因叫你交返出來分咗佢囉」。

（Threads@yizen_1128）