年過40就不再想打機？網友嘆買了新Game也玩不下去 引過來人共鳴
撰文：聯合新聞網
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人每經過一個年齡階段，都會對事物的喜愛度有所改變。
有一名40歲的網友透露自己開始對打遊戲沒興趣了，常常玩不到幾小時就不玩了，讓他好奇其他人是否也是如此。
貼文引起熱議，有不少人也有同樣感覺。
這名網友在PTT發文表示，自己剛滿40歲不久，今年也買了兩款新遊戲，但卻玩不到幾小時就沒興趣了。
這樣的情況讓他想問：
是不是40歲是一個坎（轉捩點）？開始對電玩、影視徹底失去興趣？
貼文引起討論，多數過來人也很有同感：
「正常，現在都在計劃帶小朋友去玩」
「正常，現在都是打開來看看畫面就爽了」
「因為現在的快娛樂太多，現在放置遊戲為主流，大多數人都沒辦法像以前那樣專注玩電動好幾個小時」
「正常，有時候不想玩就忙其他東西」
「現在反而喜歡上追劇追動畫」
「通常只玩自己玩過的老遊戲，新遊戲玩不下去了」
還有網友建議：
「玩股票爽多了，小孩才玩遊戲」
「很耗時間，能戒斷很好」
「時間用來運動，不然看電影也好」
「確實停止（看）手機短片或任何滑卡（瀏覽社交平台），會找回很多人生樂趣」
「工作呀，找個信仰」
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