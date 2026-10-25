睡得快不一定好世界！「倒頭就睡」或是健康警號　可致記憶力下降

你是不是經常晚上躺在床上翻來覆去半小時還睡不着？而生活中那些「沾枕頭就睡着」的人，卻讓你羨慕不已？



先別急着羨慕那些「秒睡」的人！醫生提醒：「倒頭就睡」有時並不是「睡好」的表現，而可能是身體發出的「報警信號」！

示意圖（unsplash@Greg Pappas）

「秒睡」背後可能存在隱患

生活中不少人「倒頭就睡」，這背後可能隱藏着兩大健康隱患：

1. 生活方式警報：身體在「強制關機」

看似「睡得快」，可能是身體在「被迫休息」。重慶市江北區中醫院睡眠心身科醫師向小玲2025年在該院公眾號刊文介紹，長期熬夜到凌晨、每天只睡4～5小時的人，其身體處於極度透支狀態，大腦會啟動「強制關機」模式：沾床就着，甚至坐着都能睡着。但這種睡眠就像「打補丁」，深度睡眠嚴重不足，反而會出現愈睡愈累、記憶力下降、免疫力下降等問題。

2. 某些疾病信號：警惕某些睡眠疾病

猝睡症（又稱發作性睡病）、睡眠呼吸暫停綜合徵等都是可能導致「秒睡」的原因之一，不僅影響夜間睡眠的質量，還可能帶來白天過度嗜睡的問題。

猝睡症：表現為在白天突然不可抗拒地入睡，哪怕是在工作、吃飯、走路時都可能突然睡着。

睡眠呼吸暫停綜合徵：由於夜間反覆缺氧導致睡眠結構被嚴重破壞，雖然很快入睡，但睡眠質量極差、大腦和身體得不到充分休息。白天會表現出嗜睡、注意力不集中、記憶力下降等症狀。

什麼樣的睡眠才能被稱為是「好的睡眠」？

一般來說好的睡眠往往是有完整的睡眠周期。睡眠是周期性的、動態變化的一個完整睡眠周期，包含佔比20%的「快速眼動睡眠（REM）」和佔比80%的「非快速眼動睡眠（NREM）」。

國際睡眠醫學學會將睡眠分為4個階段（以往分為5個階段），整個周期約80～110分鐘。過短的睡眠時間會破壞睡眠周期的完整性，進而影響睡眠質量。因此，保證睡眠時間，是提高睡眠質量的有效手段。

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當然，平時我們還可以通過以下5條來判斷是不是「好的睡眠」。

1. 入睡時間是否超過30分鐘，每天能否有6～9小時的睡眠時間

一般情況下，在30分鐘內可以睡着基本是正常的快速入睡。如果幾分鐘就入睡了，有可能是太累了，也有可能是發作性睡病等。但如果超過1個小時還沒有入睡的，有可能是太多的煩心事情，引起心理焦慮，入睡慢或者失眠等。同時，每天可以有6～9小時的睡眠時間。

2. 做夢是否沒完沒了

正常人都會做夢，但基本上都不是噩夢，甚至大部分夢的內容都會被忘記，只能偶爾能記住個別。做夢的過程中一般也不會驚醒，偶爾驚醒幾次也屬於正常。但如果自我感覺從入睡到清晨起床都是在做夢，而且經常性地做噩夢，或者在睡覺的過程中，因為做夢而驚醒，導致再想入睡就很困難，這種表現就意味着睡眠質量不好。

3. 早晨能否幾分鐘內起床

有些人早上醒來了，有賴床的習慣，不願意起床，想在床上多休息一會，總是感覺沒有睡飽，而且起來了，精神狀態不好，總覺得還是疲乏，這意味着睡眠質量不高。而那些醒來之後，能夠幾分鐘之內起床，並且感覺全身輕鬆，精神狀態良好，這種一般是高質量睡眠。

4. 工作效率是否良好

睡眠質量的不好，會直接影響第二天的工作效率。第二天白天工作的時候非常精神，能夠全身心地投入，沒有睏意，那就證明睡眠質量很好。反之，注意力不集中，記憶力下降、工作中丟三落四的，總是昏昏沉沉，那可能是睡眠質量不好。

5. 半夜是否經常易醒

一般情況下，睡前沒有飲水過多、沒有其他疾病的情況下，睡眠質量高的人基本會一覺到天亮，半夜不會被外界輕微嘈雜聲吵醒，不會被噩夢驚醒。反之，外面一點的風吹草動，都容易察覺或者被吵醒，這種睡眠質量就不太好，基本是淺睡眠多。

以上講的基本是自我主觀評價，還有其他評價，比如去醫院做多導睡眠監測進行客觀評價和量表評價等評價方式。

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9個方法讓你睡個好覺

如果大家通過評價，發現自己的睡眠質量確實不高。這裏建議大家可以嘗試以下這9種方法來改善自己的睡眠：

1. 睡覺前1小時放下手中的工作，不要做也不要想。關掉手機、電視和電腦，眼睛看太多的屏幕會疲勞和敏感，因而使我們難以入睡；

2. 睡覺前不要喝咖啡、吸煙、喝酒、吃安眠藥、油炸食品，這些會不同程度地使人興奮和影響睡眠。如果你真的需要喝點東西，那就選擇白開水或牛奶；

3. 洗個澡，根據季節調整水的温度。沐浴完，整個人就會放鬆下來，會提高睡眠質量；

4. 有條件的可以把室温調到人體適宜的温度，一般是23～26攝氏度；

5. 控制睡眠時間，保證有效睡眠。每天不低於6小時，不高於9小時；

6. 聽輕音樂。輕音樂可以幫助人舒緩，更容易入睡；

7. 練習深呼吸，慢慢擴張你的胸腔，吸入空氣，然後憋氣一會，然後再慢慢地讓空氣呼出。重複五六次，你會感覺很放鬆，可以幫助睡眠；

8. 如果躺在床上一個小時（很長時間）也睡不着的，那可能是因為你太想睡着了，導致你太緊張反而無法睡着。如果是這種情況，那就起床，在房間裏走上兩圈，舒展一會兒再躺在床上睡覺；

9. 可以在醫生指導下獲得健康睡眠，比如合理使用褪黑素、採用光照療法等。



總之，睡眠質量對於人的身體健康是非常重要的，良好睡眠是健康之源，每個人都應該重視起來！

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