對抗大腦老化！美國最新研究：平日做對這「5件事」　大腦年輕8歲

腦部是人體重要器官，一旦老化，隨時影響各個身體功能。台灣1名醫生引述美國研究團隊的最新研究，生活習慣有效對抗大腦老化，「做對這5件事，大腦最多可以年輕8歲」。



痛楚會加速大腦老化。（示意圖／shutterstock）

美國研究團隊發表重要研究

神經內科醫師鄭淳予在其facebook專頁表示，2025年9月，美國佛羅里達大學和阿拉巴馬大學伯明罕分校的研究團隊，在神經醫學期刊《Brain Communications》發表1項重要研究。

痛楚和經濟壓力加速大腦老化

該研究在2年內追蹤128位成年人，他們大多數有膝關節發炎或疼痛，團隊利用腦部影像，量化其大腦年齡後，發現痛楚會加速大腦老化，日數多、強度高和位置多，都會讓大腦老化更加明顯。另外，經濟壓力例如低收入、失業、教育程度低、住在資源匱乏社區，大腦承受更大壓力，腦齡平均老化約3年。

研究發現睡得愈好，大腦年齡愈年輕。（示意圖／shutterstock）

5個良好習慣讓人年輕8歲

但良好習慣令到大腦更年輕，最重要的發現是，即使有慢性肌肉骨骼疼痛，只要維持健康習慣和良好心理狀態，大腦最多可以比缺乏良好習慣人士年輕8歲，減慢老化速度︰

1. 維持良好睡眠

睡眠是大腦修復和清除代謝廢物的關鍵時刻，研究發現睡得愈好，大腦年齡愈年輕，目標每晚7至9小時，固定上床和起床時間，睡前1至2小時減少3C產品和強光刺激，睡前避免咖啡因、酒精和大量運動。

吸煙會損害血管，增加發炎機會，而且減少大腦血流，加速大腦老化，煙民任何時候戒煙都不嫌晚。（示意圖／shutterstock）

2. 維持健康體重和腰圍

腹部脂肪堆積和發炎及代謝異常有關，都會影響大腦健康，減重更重要的意義是為了大腦和心臟，女性腰圍，最好保持等於或小於80厘米，男性等於或小於94厘米公分，大家可以多吃蔬果、堅果、全穀類和橄欖油，量力而為多做運動，每周150分鐘有氧運動最理想，少食少飲含糖飲料、糕點和加工食品。

周150分鐘有氧運動最理想，少食少飲含糖飲料、糕點和加工食品，有效緩解大腦老化。（AI生成圖片）

3. 戒煙和避免吸二手煙

吸煙會損害血管，增加發炎機會，而且減少大腦血流，加速大腦老化，煙民任何時候戒煙都不嫌晚，可以尋求戒煙門診的治療協助，如果親友抽煙，非煙民都要努力降低吸入二手煙機會。

良好的人際關係能提供情緒支持和實際幫助，賦予生活意義感。（示意圖／shutterstock）

4. 正向壓力管理和心態

研究顯示，「樂觀」和「正向情感」是保護大腦的重要因素，可以透過練習，學懂如何樂觀，大家可以練習正念冥想或呼吸，每日10至20分鐘，時間更短都有效，最重要的是規律，此外，找到自己的減壓方式都非常重要，例如音樂、閱讀、園藝、健行和洗熱水澡。民眾亦可以練習轉念，訓練大腦看到「威脅」以外的東西，「練習在困難中看見美好的經驗與收穫」。

5. 維持正向的人際連結

良好的人際關係能提供情緒支持和實際幫助，賦予生活意義感，定期主動聯絡家人朋友，切勿等到別人找你，另外，大家可以建立雙向互惠關係，「不只接受，也能提供支持和幫助」，鄭醫生強調「不需要1,000個facebook好友，我們需要的是1個在痛苦時願意好好聽我們說話的人」。

（facebook專頁「鄭淳予醫師。腦神經科學博士」）

其他報道：呢款食物恐致大腦變漿糊 患糖尿病風險大增 醫生籲2招解決

飲食不健康，大腦有機會變漿糊？台灣1名醫生表示，如果民眾經常進食高糖油脂食物，大腦神經就會受到破壞，「會形成一片漿糊海」，胰島素難以進入大腦，堆積更多血糖，形成糖尿病。澳洲有大學研發團隊提出使用「氟胺」來解決問題，但醫生強調預防勝於治療，提醒民眾最好少糖少油。



民眾若常進食高糖油脂食物，大腦神經就會受到破壞，醫生形容「會形成一片漿糊海」，胰島素難以進入大腦，堆積更多血糖，形成糖尿病。（示意圖/gettyimages）

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒在其facebook個人專頁表示，研究人員發現，不健康飲食習慣開始數周，高糖高油脂的成分容易引發大腦神經發炎，「導致腦神經的細胞外基質重塑變得更厚、更粘、更糊化」，隨住體重增加，大腦神經日益反覆發炎，令到更多大腦神經「化成似漿湖一大片的垃圾」，從而阻攔了胰島素進入下丘腦神經元，無法處理磷酸化，令到更多血糖堆積。

換言之，一旦民眾經常進食高糖油脂食物，大腦神經「會形成一片漿糊海」，身體即使知道血糖上升，但細胞外基質的黏稠漿糊阻止胰島素進入大腦，上述情況被稱為「胰島素阻抗」或「胰島素不敏感」的問題。

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