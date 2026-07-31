真餓還是情緒餓？仙氣營養師教你4招釐清　5個提示避免情緒性暴食

當你突然想狂吃甜品或鹹酥雞等「邪惡食物」，吃完卻覺得有罪惡感，便有可能是「情緒性暴食」，而並非真肚餓。台灣營養師高敏敏指出，這種現象常見感到壓力、憂鬱、孤單、生氣、焦慮或疲憊時，需要進食轉移情緒、尋求安慰或控制感，提醒民眾可以用4個問題，分清楚「真餓」還是「情緒餓」，同時傳授5招避免「情緒性暴食」。



「情緒性暴食」常見感到壓力、憂鬱、孤單、生氣、焦慮或疲憊時，需要進食轉移情緒、尋求安慰或控制感。（示意圖／shutterstock）

照顧情緒也是在好好照顧身體

營養師高敏敏在其facebook專頁指出，「情緒性暴食」是1種身體和心理的訊號，「溫柔察覺自我，學會照顧情緒，也是在好好照顧身體」，提醒大家可以「先問問自己『HALT』4個問題，幫助你釐清當下的狀態」︰

1. H – Hungry：我是真的肚子餓嗎？



2. A – Angry：我是不是在生氣？



3. L – Lonely：我是不是感到孤單？



4. T – Tired：我是不是太累了？



當你突然想狂吃甜品或鹹酥雞等「邪惡食物」，食完卻覺得有罪惡感，有可能是「情緒性暴食」，並非真餓。（示意圖／shutterstock）

「真餓」和「情緒餓」各有特徵︰

真餓特徵：

1. 通常吃什麼都可以，願意吃正餐

2. 胃有空空的感覺

3. 吃飽就停得下來

情緒餓特徵：

1. 突然很想吃特定食物，例如甜品、鹹酥雞、炸物

2. 愈吃愈空虛，停不下來

3. 吃完有罪惡感、內疚感

多食含有鎂的堅果、香蕉、深綠色葉菜，可以幫助肌肉放鬆和降低焦慮。（示意圖／shutterstock）

5招避免陷入「情緒性暴食」

營養師高敏敏同時提供5招，避免大家陷入「情緒性暴食」︰

1. 別讓血糖起伏大

三餐定時定量，不跳餐、不拖延，每餐搭配高纖碳水、蛋白質和好油脂，例如糙米飯、雞胸肉、青菜和少量堅果油。

多補充含有維生素B6深綠色蔬菜和全穀食物，幫助腦神經運作，舒緩壓力。（示意圖／shutterstock）

2. 補充營養素 穩定情緒

維生素B6、鎂和色胺酸對情緒穩定和抗壓放鬆很有幫助，同時可以多補充含有維生素B6深綠色蔬菜和全穀食物，幫助腦神經運作，舒緩壓力，多食含有鎂的堅果、香蕉、深綠色葉菜，可以幫助肌肉放鬆和降低焦慮，多吃含有色胺酸的南瓜籽、豆腐、優格和雞蛋，能夠分泌快樂激素。

多吃含有色胺酸的南瓜籽、豆腐、優格和雞蛋，能夠分泌快樂激素。（AI生成圖片）

3. 高壓時少碰刺激食物

咖啡、酒精、精緻糖份食物和炸物都會讓情緒更容易波動，當身體壓力大時，反而更難控制暴食。

營養師高敏敏指出，「情緒性暴食」是1種身體和心理的訊號，「溫柔察覺自我，學會照顧情緒，也是在好好照顧身體」。（示意圖／shutterstock）

4. 高壓時吃點「安全零食」

在情緒起伏時 可以進食蒟蒻條、海苔、毛豆、無糖爆米花、切片小黃瓜、無調味堅果、希臘優格、低醣蛋白棒，「吃起來安心，不容易愈吃愈多」，另外，幫助身體補充營養的小點心特別適合當作「替代方案」。

5. 用餐時不用手機

情緒暴食時，經常出現「不知不覺就吃完」的情況，專心吃飯，慢慢咀嚼，養成有意識的進食習慣。

（facebook專頁「高敏敏 營養師」）

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中秋享受美食也要注意自身身體狀況。



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示意圖（AI生成圖片）

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