骨痛又疲倦竟罹癌！醫生指出「4大口訣」分清楚　4個群組好高危

骨痛有機會是患癌症狀！台灣1名醫生分享病例，指出最近有1位病人，「因為長期不明原因的骨頭痠痛和疲勞」，所以前來求診，經檢查後確診為「多發性骨髓瘤」（Multiple Myeloma），醫生解釋確切成因尚未完全明朗，而且症狀非常多樣，容易造成誤診，但可以用「4大口訣」來分清楚，暫時發現共有4大高危群組，但都可透過營養醫學支持身體，改善生活品質。



病人因長期不明原因的骨頭痠痛和疲勞，所以前來求診，經檢查後確診為「多發性骨髓瘤」（Multiple Myeloma）。（示意圖／shutterstock）

近幾年發生率逐漸上升

醫生劉博仁在其facebook專頁指出，「多發性骨髓瘤」近幾年發生率逐漸上升，體內原本負責製造抗體的白血球「漿細胞」（Plasma Cells）發生癌變，相關癌化的漿細胞會大量增生，佔據骨髓空間，無法生成健康血球，並且會分泌異常的免疫球蛋白，攻擊人體腎臟和骨骼。

其中一個症狀是腎衰竭，異常蛋白會阻塞腎小管，導致蛋白尿，即是泡泡尿。（示意圖／shutterstock）

常見症狀：口訣CRAB（螃蟹）

多發性骨髓瘤的症狀非常多樣，但醫學團隊常用「CRAB」來分清楚：

1. C (Calcium) 高血鈣

由於骨頭被破壞，鈣質釋放到血液中，造成口渴、頻尿和便秘，嚴重時會意識不清。

2. R (Renal) 腎衰竭

異常蛋白會阻塞腎小管，導致蛋白尿，即是泡泡尿，以及下肢水腫。

3. A (Anemia) 貧血

骨髓空間被癌細胞佔據，造血功能下降，容易疲倦、頭暈和氣喘。

4. B (Bone) 骨頭病變

這是最常見的症狀，特別是下背痛、胸痛，嚴重者甚至會發生病理性骨折。

「多發性骨髓瘤」多發生在60歲以上長者，男性病人略多於女性。（示意圖／shutterstock）

暫時發現共有4大高危群組

劉醫生指出，「多發性骨髓瘤」確實病因尚未清楚，但風險因素包括：

1. 年齡

多發生在60歲以上長者。

2. 性別

男性略多於女性。

3. 環境毒素

接觸殺蟲劑、除草劑、戴奧辛或重金屬暴露。

4. 慢性發炎與肥胖

長期的發炎反應會刺激細胞異常增生。

病人可以按照醫生吩咐，補鈣和服食維生素及益生菌等。（示意圖／shutterstock）

藥物治療+營養醫學

目前的醫療主要目標是控制病情和延長存活期，常見方法有標靶藥物治療，例如蛋白酶體抑制劑，而且有免疫調節藥物、類固醇、化學治療，以及自體造血幹細胞移植。

劉醫生強調不只是「殺死癌細胞」，更重要的是「如何讓患者活得好、副作用少、免疫系統正常運作」，透過精準的藥物治療，加上功能醫學的營養支持，不但能對抗疾病，更能修復受損的細胞環境，多發性骨髓瘤轉變為類似慢性病的控制模式，病人可以從4個方向進行營養調理：

1. 抑制發炎路徑 (NF-κB)

多發性骨髓瘤的惡化與體內的發炎路徑（特別是NF-κB）高度相關，研究顯示薑黃素 (Curcumin)能幫助抑制NF-κB路徑，增加癌細胞對藥物的敏感度。魚油 (Omega-3)具有高濃度的EPA和DHA，有助於降低全身性發炎，體重減輕。

2. 骨骼健康與鈣質平衡

由於患者容易骨折，骨骼保養很重要，但由於患者常有「高血鈣」風險，補鈣必須非常小心，不能盲目補充。維生素D3調節免疫和維持骨骼健康，但劑量視乎血鈣數值。維生素 K2引導鈣質進入骨頭而非沉積在血管，對於骨質疏鬆有協同幫助。

3. 腎臟保護與腸道修復

化療或標靶藥物容易造成腸道黏膜受損，例如腹瀉或便秘，益生菌與麩醯胺酸 (Glutamine)有效修復腸道，有助於維持營養吸收與免疫力。攝取足夠水份保護腎臟，幫助代謝異常蛋白。

4. 抗氧化與粒線體支持

白藜蘆醇 (Resveratrol)具有抗氧化能力，並能調節細胞凋亡機制。輔酶Q10支持心臟功能與體能，緩解治療帶來的疲憊感。

由於漿細胞癌變，正常的抗體不足，免疫力非常差，務必戴口罩。（示意圖／shutterstock）

劉醫生強調不只是「殺死癌細胞」，更重要的是「如何讓患者活得好、副作用少、免疫系統正常運作」 facebook@劉博仁

日常居家保養同樣重要

劉醫生更指出日常居家保養同樣重要︰

1. 預防感染

由於漿細胞癌變，正常的抗體不足，免疫力非常差，務必戴口罩、勤洗手，避免生食。

2. 預防跌倒

骨頭變得脆弱，居家環境要防滑，起身動作要慢。

3. 觀察尿液

需要留意是否有泡泡尿或是尿量減少。

（facebook專頁「劉博仁營養功能醫學專家」）

其他報道：18歲籃球少年患骨癌 家人竟誤當「缺鈣」狂煲骨湯 終被迫截肢

大陸河南駐馬店一名18歲高三學生，原本正在為高考衝刺，卻因一場意外的骨癌診斷，被迫休學治療。



據了解，這名叫樂樂的學生在今年7月首次向母親反映左膝蓋疼痛，當時剛從籃球場返家，家人以為是運動過量所致。

大陸河南駐馬店一名18歲高三學生，原本正在為高考衝刺，卻因一場意外的骨癌診斷，被迫休學治療。（微博@大參考）

全文：18歲籃球少年患骨癌 家人竟誤當「缺鈣」狂煲骨湯 終被迫截肢