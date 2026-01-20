天氣預報｜天文台預測香港明日、今日的天氣＋未來9天天氣預報

【香港天氣】天文台預測今天大致多雲。下午乾燥。吹和緩至清勁東風，初時離岸間中吹強風，今晚轉吹北風，市區氣溫顯著下降至最低約16度，新界再低兩三度。明日天氣轉冷，星期四及星期五大致多雲，天氣持續寒冷，日間氣溫回升幅度較小。市區最低氣溫在11、12度左右，新界再低兩三度。週末期間早上仍然清涼。(更新至1月20日下午15時55分)

香港今日即時天氣報告｜溫度/紫外線/天氣警告

今日現時溫度約19.9度，最高溫度20度，最低溫度16度，相對濕度為百分之63。而紫外線指數為2，曝曬級數屬於低，天文台建議市民無需採取額外防護措施。

一股強烈冬季季候風正逐漸影響華南沿岸。同時，一道廣闊雲帶覆蓋廣東。正午時分，廣東內陸氣溫較昨日低六至八度。在正午十二時，熱帶低氣壓洛鞍集結在馬尼拉之東北偏東約980公里，預料向東移動，時速約18公里，橫過菲律賓以東海域。

香港今日即時天氣報告｜特別天氣提示

天文台預料一股強烈冬季季候風正逐漸影響華南沿岸。預料本港今晚轉吹北風，氣溫顯著下降，明日（1月21日）天氣轉冷。星期四及星期五（1月22及23日）大致多雲，天氣持續寒冷，日間氣溫回升幅度較小。市區最低氣溫在11、12度左右，新界再低兩三度。市民請留意天氣變化，注意保暖，並關顧長者及慢性病患者。

香港明天的天氣預報｜天氣/溫度/紫外線

香港明天最高溫度為17度，最低溫度為12度，相對濕度為百分之55-80。明天天氣轉冷。大致多雲。日間短暫時間有陽光及乾燥。

香港未來9天天氣預報一覽

天文台預測未來9天由1月21日至1月29日，受一股強烈冬季季候風及一道廣闊雲帶影響，未來兩三日華南沿岸天氣持續寒冷，日間氣溫回升幅度較小。預料季候風會在週末至下週初逐漸被一股清勁至強風程度的偏東氣流取代，華南沿岸氣溫逐步回升，但早上仍然清涼。此外，熱帶氣旋洛鞍會在今明兩日橫過菲律賓以東海域並逐漸消散。

