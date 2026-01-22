宏福苑火災｜七旬翁恐等不及原址重建︰想快賠居屋　疑收恐嚇訊息

【大埔宏福苑大火／奪命火警／五級火】大埔宏福苑五級大火釀成168人死亡，慘劇發生逾1個半月，各界關心永久安置災民的方案。有網民在threads表示，其72歲阿公「間屋已經燒晒，𠵱家暫時喺我屋企住」，經樓主協助，阿公加入災民WhatsApp群組，並學懂語音輸入，但平日甚少在群組出聲。直至近日災民在群組商討原址重建方案，阿公慨嘆「自己年紀大，唔知仲要等幾多年，想快啲賠返間居屋就算」。



豈料「轉個頭就有個群組入面嘅人私訊阿公」，進行連環恐嚇，提及「你收聲啦！唔好再喺個群組入面亂講嘢」，繼而再有陌生電話號碼私訊阿公，「燒你唔死，你好彩喳（咋）」、「我知你住邊㗎，出街睇路呀」、「你試下再講反對，我一定嚟搞X你」等，甚至多次試圖進行語音通話，但阿公沒有接聽。



樓主慨嘆阿公「只係1個老人家，已經失去捱咗成世人先買到嘅屋企，𠵱家連表達下自己意見都唔得？」，疑惑是否應該報警求助。大量網民留言指「呢個好明顯係恐嚇啦，點解唔報警？」、「你幫公公個WhatApps搞一搞先，以防再有人搞事！另外教佢無顯示名稱一律都唔好聽，直接封鎖！」、「揾律師告佢啦」。不過亦有人質疑事件的可信性，認為不宜「跟車太貼」。



樓主指其阿公在宏福苑群組慨嘆「想快啲賠返間居屋就算」，豈料隨即收到私訊，對方斥「你收聲啦！唔好再喺個群組入面亂講嘢」。（threads@pantonewong圖片）

阿公加入群組 學懂如何使用語音輸入

樓主在threads表示，其72歲阿公本身住在大埔宏福苑，在今次火災中損失整個家園，暫時在樓主家中暫住。雖然阿公不太懂得如何使用手機，但樓主協助人也加入災民WhatsApp群組，而且教懂他使用語音輸入。

之後有陌生電話號碼私訊滋擾阿公「X你，咪X再咁多事啦」、「燒你唔死，你好彩喳（咋）」、「我知你住邊㗎，出街睇路呀」、「你試下再講反對，我一定嚟搞X你」等。（threads@pantonewong圖片）

同群組人士私訊︰唔好再喺個群組入面亂講嘢

近日災民WhatsApp群組討論原址重建方案，阿公在群組慨嘆「自己年紀大，唔知仲要等幾多年，想快啲賠返間居屋就算」，豈料隨即「有個群組入面嘅人私訊阿公」，提及內容恐嚇，揚言「你收聲啦！唔好再喺個群組入面亂講嘢」。

對方多次試圖進行語言通話，發現樓主阿公沒有接聽，繼續恐嚇「聽電話啦老嘢」、「唔好以為唔聽電話就得」，甚至傳送語音訊息。（threads@pantonewong圖片）

陌生電話號碼滋擾︰燒你唔死，你好彩喳

之後有陌生電話號碼私訊滋擾阿公「X你，咪X再咁多事啦」、「燒你唔死，你好彩喳（咋）」、「我知你住邊㗎，出街睇路呀」、「你試下再講反對，我一定嚟搞X你」等。對方更多次試圖進行語言通話，發現樓主阿公沒有接聽，繼續恐嚇「聽電話啦老嘢」、「唔好以為唔聽電話就得」，甚至傳送語音訊息，雖然樓主沒有公開內容，但相信都是恐嚇為主。

造成逾百人死亡的大埔宏福苑五級奪命火警發生逾1個月，政府就回購業權及樓換樓等方案向受災業主「摸底」。（資料圖片）

樓主慨嘆︰𠵱家連表達下自己意見都唔得？

樓主「開個新帳號講呢單嘢，因為我自己都有啲驚」，而且對阿公被連環恐嚇一事看不過眼，阿公當然毫無還擊之力，「佢只係1個老人家，已經失去捱咗成世人先買到嘅屋企，𠵱家連表達下自己意見都唔得？」、「其實咁樣係咪報得警？」。

2025年12月2日為大埔宏福苑大火死難者「頭七」，在宏福苑災場封鎖線外，是到來悼念的市民，所擺下的一束束鮮花。（梁鵬威攝／資料圖片）

網民︰直接報警

帖文引來許多網民留言，「唔使上嚟問，直接報警」、「必須關注」、「驚就可以告恐嚇」、「報警，恐嚇加滋擾」，亦有網民質疑歹徒恐嚇動機。

（threads@pantonewong）