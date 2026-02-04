10歲弟吃姐姐所購薯片！放下14元兼留毒舌字條超爆笑　網民教反擊

童言無忌！有女生於網上發文分享令人啼笑皆非的趣事，事緣她的10歲弟弟想吃她放在家中的熱浪薯片，弟弟雖年紀輕輕，但深知不能毫無付出就拿取他人物品，乖巧的弟弟於是將14元現金放在她的桌面上，親筆寫下字條告知是買薯片的錢。弟弟雖誠意滿滿，惟字條最後兩行解釋買薯片舉動的字句非常「毒舌」，令女生及一眾網民哭笑不得。



網民笑說，「畀咗錢但踩你兩腳」、「啲錢係畀你睇心理醫生」、「殺傷力弱但侮辱性強」、「字裏行間有點傲嬌屬性」、「細佬少少mean，但又好可愛，張紙仔要keep呀，等佢大個時畀佢睇」。有網民讚賞女生的家庭教育不錯，「唔係食咗唔認，而家呢啲男仔都好難得」，亦有網民提出反擊的絕招。



有女生於網上發文分享，10歲弟弟想吃她放在家中的熱浪薯片，於是在她的桌面放下14元作為購買薯片的錢，惟旁邊的字條令她哭笑不得。（Threads@ros_allie8016）

該女生於Threads發文分享事件，「10歲細佬擺咗呢啲錢喺我枱面，話要買走我包熱浪薯片」。照片見到，桌面上有張10元現金及兩個2元硬幣，旁邊放有1張手寫字條，「這是熱浪的錢和我只是幫消除熱氣的暗瘡！和你太肥了，要減肥！」。

10歲弟弟買家姐薯片 毒舌字條超爆笑

女生弟弟雖懂得不能直接擅取，至少要付錢換薯片，舉動令人欣慰，亦懂得留下字條說明，惟字條最後看似為他人着想的兩句，似乎是「做多咗」！女生十分無奈地澄清「我165cm，52kg」，顯然屬苗條身材，非如弟弟所說需要減肥，女生亦提到已賣出薯片予弟弟。

女生十分無奈地澄清「我165cm，52kg」，顯然屬苗條身材，非如弟弟所說需要減肥。（《總理與我》劇照）

網民笑：弟弟直擊容貌焦慮及體重要害

網民笑說，「咁瘦仲要減？佢擺明係搵理由食你包薯片！」、「弟弟直擊要害，將女人最怕嘅容貌焦慮同體重都列入」、「佢幫緊你都肯畀錢咁乖嘅」、「佢咁為你着想，你直情要出返人工畀佢」、「拿中學中文課本，教佢讀『楊修之死』，佢唔係因為食咗一人一口酥，而係亂講嘢」。有網民就提出反擊絕招，「用呢14蚊，買返本字簿畀佢，這是為你買的字簿，字太醜！要練習！」。

（Threads@ros_allie8016）