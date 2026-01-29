安全帶法生效！網傳便衣警上巴士巡查　網民質疑可信性：吹風嚇人

安全帶新修訂規例由1月25日起生效，如果巴士等所有公共交通工具和商用車座位如果已安裝安全帶，乘客必須佩戴，否則可被檢控，最高可罰款5,000元及監禁3個月。近日網上流傳照片，有巴士乘客聲稱有便衣警上車巡查乘客是否有佩戴安全帶，並拍下1名中年男子。



照片隨即引起熱議，但很多網民質疑可信性，「這則文擺明吹風，嚇下大家都好」、「要捉實捉到，有法例喺度仲同你講咁多」、「政府講咗多次，初期係宣傳及教育為主」，認為縱使巡查也不代表要進行檢控。



警方曾回覆《香港01》查詢表示，強制巴士乘客佩戴安全帶的新法例生效初期，警方會以宣傳教育為主，聯同運輸署、道路安全議會及相關持份者，持續進行不同的宣傳及教育活動。



網上流傳照片，有巴士乘客聲稱有便衣警巡查乘客是否有佩戴安全帶，但網民質疑可信性。（Threads圖片）

有網民於Threads發文發相聲稱，「哇大癲，搭搭吓巴士真係有便衣上架巴士到巡，不過好彩我嗰陣有攬安全帶」。照片見到，他當時坐在巴士上層，前方有名中年男子站立，被指疑似是便衣警。

照片隨即被網民轉載至facebook及多個討論區，網民表示「便衣上車搶錢？」、「趕時間俾佢玩一玩，分分鐘工都無埋」、「相信好多短途客，寧願企好過又戴又除咁」、「我都係企算，俾人抄牌咪死」、「以後最好唔坐巴士轉搭地鐵」。

網民質疑看圖作文：係真點會得1張相1個人講

不少網民質疑「看圖作文」，若真有便衣警巡查，網上不可能只流傳1張照片及無人拍片，而Threads的原帖主更已刪除帖文，令網民更加生疑，「你話呢位大叔係便衣警？作嘢都影個後生啲！」、「風繼續吹，不如話有無人機飛入巴士捉人」、「求其影張相話便衣，等好多冇戴安全帶嗰啲人驚，就唔敢唔戴！唔好再幫佢傳假相，如果係真點會得1張相1個人講！」、「小巴都要幾個便衣，大巴起碼10個」。

警方表示，期望透過持續的宣傳教育，並配合執法，讓市民能夠養成自覺性佩戴安全帶的習慣和安全意識。（梁鵬威攝）

警方：安全帶新法例生效初期以宣傳教育為主

警方曾回覆《香港01》查詢表示，強制巴士乘客佩戴安全帶的新法例生效初期，警方會以宣傳教育為主，聯同運輸署、道路安全議會及相關持份者，持續進行不同的宣傳及教育活動，並透過社交媒體平台貼文、宣傳短片及海報等方式，提醒所有道路使用者（包括駕駛者及乘客）新的法例要求。

警方期望透過持續的宣傳教育，並配合執法，讓市民能夠養成自覺性佩戴安全帶的習慣和安全意識，長遠形成一種文化，提升道路安全。警方會持續密切留意情況並檢討執法策略及安排。