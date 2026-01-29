六合彩結果｜今期1月29日2600萬即時攪珠+派彩獎金｜即對中獎號碼
撰文：旺仔
出版：更新：
今期六合彩攪珠結果出爐！六合彩Mark Six在星期四（1月29日）進行的攪珠，若以10元一注獨中，估計頭獎可獲高達$26,000,000元彩金。唔講咁多，快快拿出你的六合彩，對一對中了多少個號碼！六合彩獎金｜中三四五個字有幾多錢？獎金算法/領取安排/分配
1.29今期六合彩攪珠結果／派彩
六合彩由晚上9:30開始，小編正睇直播，即時更新六合彩攪珠結果！
中獎號碼：6, 9, 12, 14, 35, 44 特別號碼 ：11
攪珠期數：26/012
預計頭獎：$26,000,000
六合彩｜中獎獎金算法
頭獎中6個字：選中6個「攪出號碼」 ，因應該期獲中頭獎注數有所不同
二獎中5.5個字：選中5個「攪出號碼」+「特別號碼」，獎金因應中二獎注數有所不同
三獎中5個字：選中5個「攪出號碼」，獎金會因應中三獎注數有所不同
四獎中4.5個字：選中4個「攪出號碼」+「特別號碼」 ，固定獎金港幣9,600元
五獎中4個字：選中4個「攪出號碼」，固定獎金港幣640元
六獎中3.5個字：選中3個「攪出號碼」+「特別號碼」，固定獎金港幣320元
七獎中3個字：選中3個「攪出號碼」，固定獎金港幣40元
1.31 下期六合彩攪珠
今期未中都唔緊要，下一期六合彩將會在1月31日攪珠。
攪珠期數：26/013
預計頭獎：$
截止買六合彩時間：1月31日晚上 9:15
