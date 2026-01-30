無公德心！港鐵車廂座位驚現發黃尿片　旁邊乘客超冷靜　1事勁慘

好惡心！有港鐵乘客於網上發文表示，日前乘搭東鐵綫，一踏進車廂就見到其中1個座位上有塊用過的尿片，他批評棄置尿片的乘客「冇公德心」，猜測有媽媽為嬰孩換完尿片後，直接扔在座位上。樓主更目擊後續有女乘客「掛住爭位坐」，不小心就坐在尿片上，樓主大呼「慘」。



有港鐵乘客於網上發文表示，日前乘搭東鐵綫，一踏進車廂就見到其中1個座位上有塊用過的尿片。（Threads@mattttttttttttheew）

該港鐵乘客1月27日於Threads發文怒斥：「究竟係邊個咁冇公德心。」他表示，當時乘搭東鐵綫，一踏進車廂就見到此畫面，他未有目擊是誰丟棄，猜測「應該係啲阿媽同BB換完尿片，就直接抌低咗」。

港鐵車廂座位驚現發黃尿片

照片所見，靠近車門的座位上有塊明顯用過的尿片，有一大片發黃的痕跡。旁邊座位的男生未有理會繼續坐，另有1男1女乘客站在旁邊，3人均若無其事地看手機。

尿片有一大片發黃的痕跡，1名男生竟未有怕髒及氣味，直接坐在尿片旁座位。（Threads@mattttttttttttheew）

樓主：有個女士掛住爭位坐，唔小心就坐咗落去

有網民留言問樓主：「唔臭咩？仲坐喺附近？」樓主回覆說，平日習慣戴口罩，故未有嗅到有味道，「但係中途見到有個女士掛住爭位坐，唔小心就坐咗落去，慘」。有網民驚呼「Omg，條褲唔使要」，另有疑似乘搭同1班列車的網民稱「呢個位已經有兩個人不小心坐到咗」。

其他網民則表示，「隔籬啲人又坐得落嘅」、「我頭先搭東鐵先見到有座位有水，仲見過一大潭黃色液體，總之依家無公德心的人比以前多」。

