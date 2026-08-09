女生私密處癢到失眠！反覆復發1飲食習慣出事　女醫生揭她患這病

下體痕癢可大可小！台灣1名婦產科女醫生在網上分享個案，1名年輕女生在求診前1個月一直坐立難安，「晚上私密處癢到睡不着」，每次治療後雖有改善，但數天後「討厭的感覺又跑出來」。經診斷後，原來女生除了念珠菌感染之外，由於她是「超級澱粉控」，導致糖化血色素高達9.9%，確診患上糖尿病，「對念珠菌來說，是非常完美的培養皿」，提醒大家「開始照顧全身的平衡，真正的修復才會發生」。



女病人1個月來坐立難安，「晚上私密處癢到睡不着」，每次治療後雖有改善，但數天後「討厭的感覺又跑出來」。（AI生成圖片）

下體痕到難以入睡

婦產科醫師邱筱宸在其facebook專頁表示，上月有1位年輕女生求醫，形容最近1個月坐立難安，下體痕到令她難以入睡， 雖然前往診所取藥，每次治療完當刻的確有改善，「但沒過幾天，討厭的感覺又跑出來了」。

為何下體痕癢病情會反反覆覆呢？

邱醫生經檢查後確認是念珠菌感染，症狀理應舒緩，但病情為什麼會反反覆覆呢？邱醫生懷疑「是不是身體提供了一個太舒適的環境，讓黴菌捨不得走？」，於是詢問「最近是不是比較常吃麵包、蛋糕，或是手搖飲呢？」，女生不好意思點頭，形容自己是「超級澱粉控」。

婦產科醫師邱筱宸指出，其實很多症狀並非局部問題，反而是整個身體在發出訊號，所以要顧及整個身體，才能真正痊癒。（facebook專頁「邱筱宸 醫師」圖片）

糖化血色素高達9.9% 確診患上糖尿病

後來進行抽血檢查，女病人糖化血色素高達9.9%，6.5%以上已是糖尿病，高血糖導致尿液和分泌物中的糖份增加，「對念珠菌來說，是非常完美的培養皿」，高血糖亦會影響白血球功能，令到身體消滅病菌的能力變差。

當血糖控制好，私密處反覆感染的狀況，也慢慢穩定下來。 facebook@邱筱宸 醫師

顧及整個身體方能痊癒

邱醫生強調「當血糖控制好，私密處反覆感染的狀況，也慢慢穩定下來」，其實很多症狀並非局部問題，反而是整個身體在發出訊號，所以要顧及整個身體，才能真正痊癒。

（facebook專頁「邱筱宸 醫師」）

其他報道：24小時控制血糖！營養師籲循4項日常行為下手 解決血糖兼延壽4年

不少人面對血糖飆升問題，其實只要改善日常行為，就有助控制血糖。台灣1名營養師指出從24小時4項身體行為下手，不但解決血糖問題，而且延長大約4年壽命。



不少人面對血糖飆升問題，其實只要改善日常行為，就有助控制血糖。（示意圖/gettyimages）

營養師楊斯涵在其facebook專頁，引用糖尿病衛教協會指引，指出24小時身體行為對第2型糖尿病非常重要︰

1. 中斷久坐

限制久坐時間，每坐超過30分鐘就要中斷1次，例如短暫步行或伸展、進行阻力運動，有助改善血糖代謝。

2. 多步行

每日多走500步，降低2%至9%心血管疾病，每天快走5至6分鐘，相當於延長大約4年的壽命。

全文：24小時控制血糖！營養師籲循4項日常行為下手 解決血糖兼延壽4年