女子打瘦身針嚴重腹痛！醫生檢查超震驚　證實引發這併發症

許多人都想有纖瘦體型，但切忌用錯方法。台灣1名醫生分享病例指，1名中年女病人身材略顯豐腴，形容「上腹脹得厲害，苦痛難熬」，對方明明空腹12小時，但照胃鏡時發現其胃部和十二指腸仍然充滿許多食物殘渣，原來病人2個多月打了3次「瘦瘦針」（亦稱瘦身針），施打第2針後上腹出現明顯脹氣，雖然已經停針3周，仍然腹脹難熬，導致胃癱瘓。



醫生提醒大家「胃癱瘓是打瘦瘦針的併發症之一」，施打前必須由專業醫師開立處方，其次瘦瘦針的施打劑量切勿一下子增加過快，而且應增加蛋白質攝取和作適度運動，以避免肌少症的發生，若有嚴重上腹脹或痛，有可能產生胃癱瘓、胰臟炎或膽囊炎，需要先停止施打，盡快求醫治療。



女病人大約2個多月前打了3次瘦瘦針，結果出現併發症。（AI生成圖片）

空腹12小時 為何食物未能完全消化？

肝膽腸胃科醫師許秉毅在facebook專頁表示，該名54歲女病人身材比較豐腴，求醫時慨嘆「上腹脹得厲害，苦痛難熬」，照胃鏡時發現其胃部和十二指腸仍然充滿許多食物殘渣，但病人已經空腹12小時，為何食物未能完全消化？

如果施打瘦瘦針的劑量過高，抑或增高劑量的速度過快，就可能就會引致胃癱瘓 facebook@許秉毅

女病人承認打了3次瘦瘦針

許醫生靈機一動，詢問她「最近是不是曾打瘦瘦針？」，她承認大約2個多月前打了3次瘦瘦針，「大約是在打第2針之後，上腹就出現了明顯的脹氣」，雖然已經停針3個星期，病人仍然腹脹難熬。

女病人形容「上腹脹得厲害，苦痛難熬」。（AI生成圖片）

醫生提醒有4點需要注意

許醫生指出，瘦瘦針的藥理作用包括減慢胃排空，讓食物在胃中停留較久時間，以減少飢餓感，不但改善肥胖和減少腹內脂肪，而且可以控制血糖、降低心血管疾病的發生，但是有4點需要注意︰

1. 必須找專業醫師開立處方

2. 瘦瘦針的施打劑量不要一下子增加過快

3. 應增加蛋白質攝取和作適度運動，以避免肌少症的發生

4. 若出現嚴重上腹脹或痛，有可能導致胃癱瘓、胰臟炎或膽囊炎，需要先停止施打，並盡快找醫生診斷和治療。

胃癱瘓是打瘦瘦針的併發症之一

女病人施打瘦瘦針，導致胃癱瘓，即使空腹12小時，胃部和十二指腸仍然充滿許多食物殘渣。（facebook專頁「吃病」圖片）

許醫生強調，胃癱瘓是打瘦瘦針的併發症之一，不過嚴重胃癱瘓的發生率很低，估計約千份之一，如果施打的劑量過高，抑或增高劑量的速度過快，就可能就會引致胃癱瘓，造成厲害的食物滯留。民眾若打了瘦瘦針，一旦接受其他手術，術前一定要告訴麻醉師自己打過瘦瘦針，同時最好在術前停打瘦瘦針1周以上，以避免手術時有食物滯留在胃內，抑或手術期間因嘔吐引起吸入性肺炎。

（facebook專頁「吃病」）

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溫度計藏腸內20年，幸好取出時是完整的。浙江溫州1名32歲男子近日因腹痛求診，做電腦斷層掃描（CT掃描）發現其十二指腸內藏有1支溫度計。醫生問診發現是他12歲時誤吞，已藏在肚內20年。由於溫度計前端已緊貼腸壁，恐怕引發腸穿孔甚至汞中毒等致命風險，立即以內視鏡取出，驚訝發現溫度計上只有刻度消失了。



醫院給王先生CT掃描後發現，十二指腸處有異物。（光明網）

十二指腸內發現溫度計 隨時引發大出血

內媒報道，浙江溫州王姓男子近日腹部不適，消化欠佳，於是到溫州醫科大學附屬第一醫院龍港院區就診。醫生為其進行腹部CT掃描發現，其十二指腸位置有異物，懷疑是水銀溫度計，且前端已緊貼腸壁，隨時會引發腸穿孔、大量出血等嚴重症狀，情況萬分危急。

醫生問診發現，王男原來在20年，他只有12歲的時候誤吞體溫計，因害怕不敢告訴家長，見身體沒異樣就不了了之。

取出的溫度計除了刻度磨損外，外觀大致完好。（光明網）

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