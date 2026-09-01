男性健康｜如何重振雄風？醫生推薦1款蔬菜　70%不舉男食完有改善

許多男士都想保持雄風，良好飲食習慣絕對幫到手。台灣有醫生分享，水蓮含有「鋅」，「就像是身體的發電機燃料」，合成睪固酮男性賀爾蒙的重要原料，​提升生殖機能，令到​精液品質升級，有研究更顯示，對於鋅攝取不足而導致性功能障礙的患者，補充後約有60至70%的比例感受到體力和性慾改善，醫生建議成年男性每日攝取15毫克水蓮，女性則是12毫克。



泌尿科醫師蘇信豪指出，水蓮含有豐富膳食纖維，更含有對男性至關重要的微量元素「鋅 (Zinc)」。（AI生成圖片）

病人詢問︰想要重振雄風，到底要吃什麼？

泌尿科醫師蘇信豪在facebook專頁表示，經常有病人詢問我：「想要重振雄風，到底要吃什麼？」蘇醫生指出，水蓮含有豐富膳食纖維，更含有對男性至關重要的微量元素「鋅 (Zinc)」，在泌尿科醫師眼中，鋅「就像是身體的發電機燃料」，合成睪固酮的重要原料。

補充足夠的鋅可以增加精子的活力與數量。（AI生成圖片）

醫生建議食水蓮補鋅

根據研究，補充足夠的鋅可以增加精子的活力與數量，可使精子活動力平均提升約15至20%，​而且幫助傷口癒合，提升免疫力，對手術後的恢復非常有幫助。​ 更有研究顯示，對於鋅攝取不足而導致出現性功能障礙的病人，補充鋅後，約有60至70%的比例感受到體力與性慾改善。

成年男性每日攝取15毫克水蓮 女性12毫克

雖然補鋅好處多，但蘇醫生重申並非愈多愈好，每日超過40毫克可能會影響鐵與銅的吸收，甚至引發腸胃不適，成年男性每日攝取15毫克水蓮，女性則是12毫克，亦可透過天然食物好像蠔和南瓜籽來攝取。

（facebook專頁「泌尿科蘇信豪醫師 - 鳳山李嘉文泌尿科診所」）

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綠色蔬菜不僅是纖維素來源，還能有效延緩大腦衰退，大幅降低心血管疾病風險，是強效的「全身調節器」。（網上圖片）

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