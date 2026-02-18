買蕃茄味紫菜！6包「真空」僅得包裝袋　網民嘲：國王的紫菜？

吃紫菜是不少人的童年回憶！有女生在社交平台發文，指購買蕃茄味紫菜，發現裏頭有6包只得「真空包裝袋」，而未有內含紫菜，遂貼圖揶揄「國王的紫菜？」有網民忍不住調侃，「真正真空包裝」、「零卡路里，健康之選」，同時建議她投訴。



有女生購買紫菜，發現裏頭共有6包是「空包」，揶揄「國王的紫菜？」（「threads＠_ckayannn」圖片）

買大包裝揭6包是「空包」無紫菜

「消失的紫菜！」有女生在threads帳號上傳多張照片，表示約1星期前購買大包裝內含50小包的蕃茄味紫菜，她指「每次都拎幾包出嚟食」，直至日前才發現裏頭有1排、共6包是「空包」，即只有真空包裝袋，而沒有紫菜，包裝袋則呈透明狀態，因此揶揄「國王的紫菜？」

樓主購買大包裝紫菜，發現裏面有一排只得包裝不含紫菜。（「threads＠_ckayannn」圖片）

網民笑指隱藏版：零卡路里健康之選

有網民覺得情況誇張，調侃「真正真空包裝」、「零卡路里健康之選」、「隱藏版你都買到」、「已經縮水，宜家仲失蹤」、「近期好似多咗呢啲情況喎」，並建議樓主投訴。有人就指樓主個案未算最慘，「透明都好，有人試過敷面膜係無嘢喺袋入面，但開咗袋你話無都無（得）證明」。

（threads＠_ckayannn）