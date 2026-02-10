網傳中環西裝男不准城巴開車：已付款要等朋友　西裝男現身咁澄清

巴士不是私家車，他竟要求停車等候乘客？本港社交平台Threads瘋傳影片，指有穿西裝的男子不准往中環的619號城巴開出，原因是他已經付款，要等待其朋友，導致巴士停下延誤。目擊者斥責「畀咗錢大X晒，要成車人等埋佢朋友」。



網民紛紛批評西裝男離譜，「太過分，自私」、「着得咁斯文，又要做埋啲敗類行為」、「阻住個地球轉！」。也有大批網民關注司機做法，「點解個司機又會同佢癲」。



不過自稱影片中的西裝男子向《香港01》指，當時是巴士司長有操守問題，所以他才站出車門處理事件，強調他與車長沒有衝突。《香港01》記者已向城巴查詢，正等候回覆。



有穿西裝的男子不准往中環的619號城巴開車，原因是他已經付款，要等待其朋友。（Threads@yeelincheungcheung）

「畀咗錢大X晒，要成車人等埋佢朋友」。有網民於2月9日在Threads發布影片，稱早上上班途中，見到有1名男子不讓城巴司機開車，原因是他已付款，要等候朋友一同上車，「佢唔畀巴士司機開車，話佢已經畀錢，但要等埋佢朋友」。

西裝男不准城巴開車：已付款要等埋朋友

影片長3秒，1輛往中環的619號城巴停泊在巴士站，打開車門未有開車。車門外馬路有1名穿西裝男子，左手拿着水樽，右手把手提電話放在耳邊，似乎正在打電話。而巴士司機已離開駕駛座，站在走廊按動手機。影片中未見雙方交談。

1輛往中環的619號城巴停泊在巴士站，打開車門未有開車。（Threads@yeelincheungcheung）

西裝男子把手提電話放在耳邊，似乎正在打電話，而巴士司機已離開駕駛座，站在走廊按動手機。（Threads@yeelincheungcheung）

網民批離譜自私：畀幾蚊當自己皇帝？

網民看過影片批評西裝男離譜，「太過分，自私」、「佢個朋友5歲定95歲？一定要齊上齊落唔可以分開搭車㗎咩？」、「畀咗錢？你估你參加旅行團呀？好黐線喎」、「全車人啲time cost 又點計？」。

城巴司機做法惹爭議

也有網民關注城巴司機做法，「點解個司機又會同佢癲，真係唔開車？」。

不過自稱影片中的西裝男子向《香港01》指，當時是巴士司長有操守問題，所以他才站出車門處理事件，強調他與車長沒有衝突。

作出行為延誤巴士可罰款及監禁

根據香港《道路交通(公共服務車輛)規例》公共巴士乘客或有意乘搭該等車輛的人，不得在上車或意圖上車時作出相當有可能會延誤該車輛行為，違者可罰款5000元及監禁6個月。

（Threads@yeelincheungcheung）