心臟衰竭發出3大警訊！營養師提醒千萬別忽視　建議這樣護心

如果無視心臟亮起警號，後果可大可小！台灣有營養師指出，一旦出現心臟衰竭，通常出現3大警訊，身體開始如常運作，建議從飲食方面下手，「重拾有活力的生活」。



營養師楊斯涵形容，心臟一旦衰竭，「就像老舊無力的引擎，雖然還在運轉，但這台車已經跑不動、爬不了坡」，無法滿足身體的需求。（AI生成圖片）

心臟衰竭共有3大典型症狀

營養師楊斯涵在facebook專頁表示，很多人聽到「心臟衰竭」，以為是心臟停止跳動，其實心臟就好像是身體的「引擎」，健康心臟猶如全新強力引擎，馬力十足，讓全身血液循環順暢，心臟一旦衰竭，「就像老舊無力的引擎，雖然還在運轉，但這台車已經跑不動、爬不了坡」，無法滿足身體的需求，心臟衰竭共有3大典型症狀，如果在日常生活中頻繁出現以下狀況，請務必提高警覺︰

1. 累 (Tired)

容易疲倦，做一點家事或走幾步路就覺得全身無力。

2. 喘 (Panting)

這是最明顯的徵兆，不只是運動期間喘氣，嚴重時甚至連「躺平」都覺得喘，需要墊高枕頭才能入睡。

容易疲倦和喘氣都是心臟衰竭症狀。（AI生成圖片）

腫 (Swollen)

血液無法循環順暢，回流變差，導致水份堆積，最常見的是下肢水腫，按壓腳踝會有凹痕，抑或體重不明原因快速增加。

治療加上正確飲食控制 對抗心臟衰竭

楊指出，心臟衰竭雖然是慢性病，但只要治療加上正確的飲食控制，給予心臟更好燃料，減輕負擔，「絕對可以像保養老車一樣，讓引擎重新找回穩定的節奏，重拾有活力的生活」︰

全穀雜糧和各色蔬果有助護心。（AI生成圖片）

1. 得舒飲食 (DASH Diet)

全穀雜糧，選用未精緻的糙米、燕麥，富含維生素B群與礦物質。

選用未精緻的糙米、燕麥，富含維生素B群與礦物質。（AI生成圖片）

2. 各式蔬果

抗氧化劑與膳食纖維，幫助血管健康。

3. 白肉或豆製品

魚類、雞肉和豆乾，取代高飽和脂肪的紅肉。

攝取過多鈉會讓水份滯留體內，加重心臟負擔。（AI生成圖片）

4. 低脂乳品或堅果

補充鈣質和好油脂。

5. 嚴格限鈉

對於心臟衰竭患者而言，「鹽份就是大忌」，攝取過多鈉會讓水份滯留體內，加重心臟負擔。每日建議鈉攝取量小於2000至2300毫克，大約等於1茶匙鹽，同時避開高鈉地雷，例如醬瓜、泡菜等醃漬品、罐頭食品、火鍋湯底、香腸、火腿等加工肉品，以及容易被忽略的調味料，好像醬油和豆瓣醬。

（facebook專頁「楊斯涵營養師的美味生活」）

其他報道：壯男不煙不酒 健身突心臟病發險死下場慘 醫生揭忽視1指標出事

沒有不良嗜好、勤做運動竟然也有心臟病問題？台灣有心臟科醫生分享病例，1名41歲男子本身不煙不酒、沒有不良嗜好，惟健身時突然心臟病發，幸急救後撿回一命，惟檢查後發現其3條血管已嚴重栓塞，其中1條更已完全阻塞，原因竟是忽略1項指標所致。該醫生指出，患者目前面臨「要嘛開繞道手術、要嘛要放數根血管支架才能化解這不定時炸彈的局面」，提醒絕不能忽視這項指標帶給人體的危害。



台灣有心臟科醫生分享病例，一名41歲男子本身不煙不酒、沒有不良嗜好，惟健身時突然心臟病發，幸急救後撿回一命。（示意圖／gettyimages）

台灣心臟科醫生陳冠任在Facebook發文分享病例，指6月20日有剛滿41歲的壯年男子，於公司健身房運動時突然心臟病發，無呼吸心跳，幸好經旁人急救恢復意識撿回一命。

男子送院檢查，發現其3條血管都已嚴重栓塞，「三條血管，最好的一條堵塞了80%，次好的塞了90%，最重要的一條幹道則完全阻塞（100%阻塞）」。男子清醒後，訝異地詢問醫生，為什麼不煙不酒、沒有不良嗜好、沒有高血壓糖尿病、定期有運動的他，年紀輕輕就有如此嚴重的血管栓塞，獲告知原因在於「膽固醇」。

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