男病人打邊爐這樣做腳趾劇痛！3類飲食高危　醫生：像喝濃縮尿酸

許多人每到冬天就會常打邊爐（吃火鍋），但飲食不當，隨時導致急性痛風。台灣1名醫生在網上表示，1名男病人本身有高尿酸，喝了2碗麻辣湯底「精華湯」，翌日腳趾痛到前往求診。醫生指出，「精華湯」嘌呤（又稱普林 / Purine）含量極高，男病人等於在喝「濃縮尿酸」，讓關節液尿酸結晶產生，引起急性痛風，與啤酒、手搖飲同列3大「尿酸製造機」，建議大家控制飲食。



男病人喝了2碗麻辣湯底「精華湯」，腳趾痛到前往求診。（AI生成圖片）

多喝了2碗麻辣鍋湯，怎麼隔天腳痛到要送急診？

泌尿科蘇信豪醫師在其facebook專頁表示，1名男病人前來求醫，指出「天冷我只是多喝了2碗麻辣鍋湯，怎麼隔天腳痛到要送急診？」，形容「精華湯」熬了數小時，吸收所有食材精華，飲完翌日腳趾劇痛，痛到無法下床、被迫前往急診求醫，原來男病人本身有高尿酸，「這頓精華大餐讓關節液尿酸結晶產生，引起急性痛風」。

醫生表示男子突發腳痛的原因是「這頓精華大餐讓關節液尿酸結晶產生，引起急性痛風」。（AI生成圖片）

​高尿酸是泌尿系統隱形威脅

​蘇醫生指出，許多人以為即使尿酸高，只要「不痛就沒事」，其實是泌尿系統最安靜的殺手，當尿液偏酸（pH<5.5）時，尿酸會像雪花一樣析出結晶，繼而形成純尿酸結石，好像小石頭一樣堵住輸尿管，尿酸結晶猶如「地基」一樣，讓草酸鈣更容易附上去，變成更難處理的混合型結石。長期高尿酸會導致腎臟微血管發炎和硬化，讓腎臟過濾廢物的能力逐年衰退，等感覺到「腰痠疲累」時，腎臟往往已經受損。

火鍋底嘌呤含量極高，飲湯等於在喝「濃縮尿酸」。（AI生成圖片）

3類飲食等同「尿酸製造機」

​蘇醫生同時指出，除了遺傳體質之外，這3類飲食都是「尿酸製造機」︰

1. 精華湯頭

火鍋底、肉汁、內臟類，嘌呤含量極高，飲湯等於在喝「濃縮尿酸」。

啤酒和手搖飲品同是「尿酸製造機」。（AI生成圖片）

2. 啤酒

啤酒含有嘌呤，代謝產生的乳酸還會阻礙尿酸排出。

如果你最近也覺得腰痠、尿尿顏色變深，別硬撐，請盡快求醫 facebook@蘇信豪

​3. 手搖飲品

手搖飲品含有高果糖玉米糖漿，果糖代謝會直接「噴發」尿酸，風險不會輸給食肉。

出現徵狀需盡快求醫

蘇醫生表示，任何人1年內痛風發作超過2次、已經出現泌尿道結石、腎功能開始下降、超聲波檢查發現慢性腎損傷，以及尿酸長期超過9.0 mg/dL，就需要服藥治療，醫生根據病人體質精準投藥，分別是源頭截斷抑制生成，以及促進尿酸排出，「如果你最近也覺得腰痠、尿尿顏色變深，別硬撐」，請盡快求醫。

（泌尿科蘇信豪醫師 - 鳳山李嘉文泌尿科診所）