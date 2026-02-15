有片｜維園年宵平頭男偷竊斷正被抓！怒吼：說普通話！　後續絕了

【年宵／維園年宵／馬年2026】農曆新年前夕，不少人會到年宵市場辦年貨，但要小心財物。本港網絡瘋傳影片，指維園年宵市場有平頭裝男子偷竊斷正，被多人包圍抓獲，捉着衣領帶回。被質問時，平頭裝男子要求其中1名男子「說普通話」，遭反嗆「XX母啊！呢度香港啊！」，惟平頭裝男子後續1句，令眾人更不滿。影片最後，平頭裝男子被帶到一旁，後續惹起關注。



影片引來網民熱議，有人大讚出手的途人「做得好」，「今次香港人好團結，好嘢」，又批評平頭裝男子離譜，「若要人不知，唔好咁乞兒」、「好心個市已經唔好，仲要去新年年宵攤檔偷嘢」。



本港網絡瘋傳影片，指維園年宵市場有平頭裝男子偷竊斷正，被多人包圍抓獲。（影片截圖）

小心財物！「香港突發事故報料區」、「車cam L（香港群組）」等多個本港Facebook群組於2月14日晚上流傳影片，指維園年宵市場有平頭裝男子偷竊斷正被抓獲。

內地男維園年宵市場被指偷竊遭抓住

影片長近1分半鐘，見到維園年宵市場中央有1名穿白衣、平頭裝男子，被多名男女包圍，其中分別穿灰衣及黑衣男子抓着平頭男衣領指摘，現場傳出男聲「報警啊報警！」、「大家小心銀包，有人偷嘢啊！」、「有人偷嘢啊！小心啊！」。

平頭裝男子被多名男女包圍指摘。（影片截圖）

被質問要求：說普通話！

平頭裝男子一路掙扎，聲稱自己「無啊！」，黑衣男質問「我問你嘢你走咗去啊嘛，我係咪問你嘢走咗先！」，平頭裝男子要求「說普通話！」，黑衣男隨即反嗆「XX母啊！呢度香港啊！你同差佬講普通話啦！」。平頭裝男繼續掙扎，回應「得得得得」。

影片最後，眾人把平頭裝男子帶到一旁等候警察到場，平頭裝男子表示「真係無啊」，現場有不少人圍觀。

平頭裝男子一路掙扎，遭帶到一旁。（影片截圖）

網民讚2男做得好 批內地男離譜

網民看過影片紛紛大讚2名男子「做得好」，「今次香港人好團結，好嘢」、「做得好」。也有網民斥責平頭裝男子離譜，「表情都青咗喇」、「若要人不知，唔好咁乞兒」、「好心個市已經唔好，仲要去新年年宵攤檔偷嘢」。

警方依「扒竊罪」調查 帶走內地男

警方回覆《香港01》查詢表示，2月14日晚上9時54分接獲途人報案，指維園年宵市場有1名26歲女子被拿銀包，警方以扒竊罪調查，帶走1名41歲張姓內地男子，交東區刑事調查隊第5隊跟進。