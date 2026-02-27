爸爸入ICU　孝順女床邊哭求痊癒：好返畀10萬你　今開心兌現承諾

新年新希望，自己和周邊人身體健康最重要！有女子在社交平台發文分享個人經歷，指去年父親被送入醫院要在深切治療部（ICU）接受治療，擔心爸爸病況的她日夜守候在病床邊，並對爸爸細聲耳語「你好返我畀10萬蚊你！」。



樓主續指，幸好爸爸後來病癒，甚至在昏迷期間，對女兒當初的承諾記得一清兩楚，樓主近日開心「找數」，拿出一大疊鈔票，履行給爸爸10萬元現金的承諾，引來大批網民讚好。



樓主父親去年入院要在深切治療部（ICU）接受治療，她曾對爸爸細聲耳語「你好返我畀10萬蚊你！」，在爸爸病癒後，樓主履行承諾「找數」。（Threads@lovedelweiss）

承諾父親病癒就送10萬元

該名女子日前在社交平台Threads上發文，表示其父親去年入院，在深切治療部的病床躺了1個月，當時她非常擔心父親的病情，甚至「日喊夜喊」，其間曾在爸爸耳邊細聲說道：「你好返我畀10萬蚊你！」後來父親果然病癒康復，樓主驚訝發現「原來（爸爸）昏迷期間係聽到我講嘢㗎！好神奇！」。她遂履行當初承諾，更笑言「原來十皮（10萬元）係咁薄」、「真漢子今日找數，好彩冇亂講100萬」，又祝福「希望大家嘅爸媽都平安健康」。

網民讚好：老竇值千金

帖文一出，不少網民紛紛讚好，表示假如能換來家人的健康，多多錢也願意付，「十皮紙咁薄，老竇值千金」、「如果10萬可以換爸爸好返，我願意畀10次」、「我都覺得成件事令人感動，大年初一搞到啲大男人谷晒眼淚」、「抵畀啦！祝uncle身體健康」、「妳好乖女」、「出面幾繁華，搵幾多錢都係假，屋企人平平安安先係真」、「十萬換返爸爸，應該係最扺deal之選」、「擁有健康，呢啲錢濕濕碎」、「十萬蚊可以買到健在嘅爸爸非常之值得」。

