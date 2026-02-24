裸男飲清潔劑後發狂劫走救護車　患者被困車內崩潰慘叫：我快死了

美國威斯康辛州近日發生一樁離奇的「劫車追逐」案。一名一絲不掛的男子，涉嫌在救護車載有重症病患的情況下劫持車輛，並與警方展開驚險的高速追逐戰後，最終落網。



根據《紐約郵報》，逮捕紀錄顯示，威斯康辛州拉皮茲（Rapids）2名醫護人員2月17日將一名病人抬上救護車時，費爾茨（Benjamin L.Feltz）偷偷溜進了車輛。

美國威斯康辛州近日發生一樁離奇的「劫車追逐」案。（YouTube@NBC News）

一名一絲不掛的男子，涉嫌在救護車載有重症病患的情況下劫持車輛，並與警方展開驚險的高速追逐戰：

醫護人員聽到車門關上的聲音後，驚訝發現全身赤裸的費爾茨坐在駕駛座。醫護大聲喊道：「你在幹嘛？」命令費爾茨下車，並試圖將他拉出車外，但費爾茨不服從命令還發動車輛逃逸。

一名員警率先發現了被劫持的救護車，並試圖讓其靠邊停車，但據稱費爾茨繼續駕車逃逸，與警方展開了長達40多分鐘、距離約18英里（約29公里）的追逐，車速更一度超過90英里/小時（約144.67公里/小時）。與此同時，被留在車內驚恐萬分的病患尖叫著：

我得了腎病，快要死了！

費爾茨駕駛著救護車在繁忙的公路上橫衝直撞。最終，警方成功發射輪胎放氣裝置，趁救護車陷在玉米田時逮捕了費爾茨。

警方的執法記錄器畫面顯示，費爾茲全身赤裸從救護車裡走出來，他似乎處於醉酒狀態，說話含糊不清，並承認喝了半瓶清潔劑，還聲稱體內含有大麻成分。

費爾茲此前曾2次因酒駕被定罪，且沒有駕照。他被指控4項重罪和6項輕罪，其中包括一級魯莽危害公共安全罪，目前被羈押。

