每天刷牙仍口臭！醫師警告：3種「特殊口臭」是肝膽腸胃在求救

如何刷牙，都刷不掉口臭？台灣1名醫生指出，這可能是肝膽腸胃正在求救，當消化系統或肝臟出現問題時，產生的代謝氣體會透過血液循環進入肺部，繼而隨着呼吸排出，列出3種口臭味道，方便大家辨認身體信號，如果延誤治療，很有可能會致命。



肝膽腸胃科醫師張振榕表示，如果改善口腔衛生後，仍有異味，可能是肝膽腸胃正在求救。（AI生成圖片）

明明每天認真刷牙、用牙線，口中的異味還是如影隨形嗎？

肝膽腸胃科醫師張振榕在其facebook專頁表示，「明明每天認真刷牙、用牙線，口中的異味還是如影隨形嗎？」，其實口臭不只是口腔問題，很可能是身體發出訊號，一旦消化系統或肝臟出現問題，產生的代謝氣體會透過血液循環進入肺部，再隨呼吸排出，「 口臭是身體健康的風向球」，如果改善口腔衛生後，仍有異味，建議進行檢查，張醫生同時列出3款口臭︰

1. 酸腐味︰上消化道疾病

• 胃食道逆流︰胃酸及胃內容物逆流至食道及口腔，口中常伴隨酸味或苦味，症狀包括火燒心、胸痛和咳嗽

• 食道運動障礙︰食物殘留在食道被細菌分解，產生異味，症狀有吞嚥困難、食物逆流和胸痛

• 幽門螺旋桿菌感染胃炎或消化性潰瘍： 胃部微生態改變引起的口氣不佳，以及上腹痛、噁心和消化不良

如果口中有明顯的肝臭味，加上伴隨黃疸好像皮膚或眼睛泛黃、凝血功能異常、意識模糊、容易嗜睡，以及腹水急劇增加，可能是急性肝衰竭的徵兆。（AI生成圖片）

2. 糞臭味或發酵味︰腸道疾病

• 小腸細菌過度生長 ：產生過多氣體和異味分子，常伴隨腹脹、腹瀉和口臭

• 慢性便秘/糞便嵌塞： 厭氧菌分解腸道滯留物產生異味分子，味道較重，常伴隨排便困難、腹脹與腹痛等症狀

• 胰臟外分泌功能不全： 脂肪消化不良，可能導致脂肪便、體重減輕和營養不良

張醫生列出3款口臭味道，方便大家辨認身體信號。（facebook專頁「張振榕醫師的健康相談室」圖片）

3. 甜腥味或發霉味︰肝臟相關疾病

肝臟是解毒器官，當功能因慢性肝病、肝硬化而受損，血中的揮發性硫化物無法代謝，會產生一種類似發霉或生鮮肉類的特殊味道，如果口中有明顯的肝臭味，加上伴隨黃疸好像皮膚或眼睛泛黃、凝血功能異常、意識模糊、容易嗜睡，以及腹水急劇增加，可能是急性肝衰竭的徵兆，病情可能在數天內惡化，務必求醫，千萬不能拖延。



肝臟衰竭與「肝臭」的致命病理機制

肝臟衰竭與「肝臭 (Fetor hepaticus)」的致命病理機制 當肝臟功能因慢性肝病或嚴重肝硬化而嚴重受損時，無法有效過濾並代謝血液中的有毒物質與含硫化合物（如二甲基硫，Dimethyl sulfide）。這些未經代謝的毒素會隨著血液循環進入肺部，並在患者呼氣時排出，形成在臨床上被稱為「肝臭」（Fetor hepaticus）的特殊現象。根據克利夫蘭醫學中心的說明，這種氣味常被形容為混合了生大蒜與腐爛雞蛋的甜腥發霉味；它並非一般的口腔衛生問題，而是代表毒素已在血液中大量累積，病情已進入可能危及腦部神經系統的失代償性階段，患者必須立即尋求醫療協助以評估肝臟功能。

（facebook專頁「張振榕醫師的健康相談室」）