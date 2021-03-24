打機1年課金3萬　連登仔揭細佬偷錢打機屢勸不聽好擔心：可以點做

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-03-24 13:10

機迷為心愛遊戲「課金」購買裝備或擴充包是常見之事，但過份沉迷甚至以不法之途取得金錢課金則不能接受。有連登網民發文訴苦，指發現就讀初中的弟弟每月也投放大量金錢於遊戲中，單是過去1年已花約3萬元，即使善意勸告亦沒有改善，更揭發弟弟偷長輩的錢以購買遊戲資源，擔心對方會一直沉迷下去，不知如何是好。

有連登網民發現弟弟每月也花大額金錢課金打機，更因支出大於零用錢金額而揭發他偷錢。（《堅離地愛堅離地》劇照）

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該名連登網民以「細佬課金課到癲咗，點算？」為題發文，指自己出身基層家庭，兩老也要工作，爸爸更「由朝做到晚打兩份工」，但正就讀初中的弟弟卻每月也花大額金錢於遊戲課金，「佢由小學課幾百蚊到而家一個月課幾千已經幾年了」，感到非常擔心。

樓主指，弟弟每月約有2200元零用錢，扣除上學的車費及餐費，每月應有數百元可自用，但他常常將大部份花於遊戲上，「佢月頭就會用晒所有錢課金然後成個月食杯麵」。

樓主更發現，弟弟「月月清冇積蓄」，近3個月內更花費逾萬元於遊戲，一問才揭發他竟偷錢課金，「佢話啲錢係佢嘅佢有權選擇點用，我奇怪問佢先知佢偷長輩嘅錢去課金」。他指弟弟曾有偷父母錢的前科，又不時與同學比較，「佢仲會話自己零用錢少，話身邊啲同學都有錢過佢，話扣零用錢就發晒癲，因為咁成日嘈交」，而爸爸卻溺愛他而沒有責備，甚至答應加零用錢。

樓主指過去已多次勸告弟弟，惟他未有改善，擔心他會一直沉迷。（《堅離地愛堅離地》劇照）

樓主指，弟弟過去1年已花近3萬元課金，即使勸告亦無效，「佢讀band 1中學今年要揀科，我有叫佢溫書，亦都詳細分享過經驗同傾過，當晚好似領悟到啲嘢咁，不過第二朝又打回原形」。他擔心弟弟繼續沉迷，更怕對方會養成偷竊習慣，「我已經善意勸過佢好多次，仲可以點做？」。

大部份網民也認為樓主弟弟的情況已達沉迷程度，紛紛勸他將情況告知父母，阻止弟弟繼續偷錢及「重課」，「同埋而家問題係偷錢喎，咁啲長輩畀佢偷咗錢由得佢？一係收好啲錢唔好再畀佢偷，自然無得課，一係就報警囉」、「偷錢係大件事，要搵人同佢認真傾下」、「細個偷針，大個偷金。你細佬細個已經偷緊金，唔趁早教返好嘅話大個會做咩真係好難講，快啲同屋企人商量下點搞啦」。

杭州男在抖音認識一名「空姐」，看到她的照片及影片後深深着迷。（微博圖片）