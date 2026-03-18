睡覺有「1習慣」變催命符！醫生引述最新研究　心衰竭風險增加56%

你睡覺的時候，房間有多亮？台灣1名醫生引述最新文獻指出，英國有研究團隊安排近9萬名參與者在手腕上佩戴光感測器1周，記錄他們每日白天和夜間實際接觸到多少光線，追蹤每宗個案接近10年，從最暗到最亮，比較各組得到心血管疾病風險，夜間最亮組別，中風和心血管疾病風險增加28%至56%，而且夜間接觸的光線愈多，風險就愈高，並非只有最亮的那組才危險。醫生提醒大家安裝遮光窗簾，關掉不必要的電子設備，同時避免強光直射。



在夜間接觸的光線愈多，風險就愈高，並非只有夜間最亮群組才危險。（《翻盤下半場》劇照）

比較近9萬人夜間接觸光照身體情況

復健科醫師王思恒在其facebook專頁表示，2025年發表在《JAMA Network Open》的1篇大型前瞻性研究，分析英國生物資料庫中近9萬人的資料，研究團隊讓他們在手腕上配戴光感測器1周，記錄每天白天和夜間實際接觸到多少光線，追蹤長達9.5年，總共累積了約1,300萬小時的光照資料。團隊根據夜間光照量分成4組，從最暗到最亮，然後比較各組得到5種心血管疾病的風險。

結果顯示，和夜間最暗群組相比，夜間最亮群組健康風險極高︰

夜間最亮群組健康風險極高，包括心衰竭風險增加56%。（《一念無明》劇照）

數據盡量調整其他因素

數據已經校正年齡、性別、運動量、飲酒、吸煙、飲食，以及社會地位，結果亦顯示夜間接觸的光線愈多，風險就愈高，並非只有夜間最亮群組才危險。有人可能會想「夜間光線亮的人大概就是睡不好的人，而睡不好本來就傷心臟，所以重點還是睡眠」，研究團隊同樣想到此點，額外校正睡眠時長和睡眠效率，多數心血管疾病的關聯仍然保持顯著，換言之，睡不好解釋了一部份關係，並非全部。

白天曬太陽會否較健康？

研究亦發現，白天光照量最高人士，在初步分析中似乎有較低的心血管風險，加入運動量的校正後，關係不再顯著，代表「白天曬太陽的好處很可能是因為愛曬太陽的人通常也比較愛運動，而不是光照本身帶來的保護效果」。

值得嘗試控制睡眠環境光線

王醫生指出，這是觀察性研究，並非隨機對照試驗，無法證明夜間光照直接導致心血管疾病，因果關係可能反過來，例如夜班工作人士除了接觸夜間光照之外，本身作息混亂、壓力較大，不容易完全排除混淆因子，但結合過去晝夜節律研究的證據，合理控制睡眠環境的光線是值得嘗試做法，例如安裝遮光窗簾、關掉不必要的電子設備、避免強光直射，「但如果你是需要夜燈防跌倒的長輩，安全還是優先」。

（facebook專頁「一分鐘健身教室」）