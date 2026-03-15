巴士高速轉彎車窗飛脫！26歲女乘客被拋出車外　頭部著地重創死亡

巴西發生公共巴士乘客被拋出車外慘死意外！當地1名女子搭乘巴士時背靠車窗，其間巴士高速轉彎時車窗突然鬆脫，她瞬間跌出車外，因頭部著地受到嚴重撞擊，留院3天後宣告不治。當地法院事後曾頒令，判定巴士營運商每月需向死者家屬支付子女撫養費，但家屬至今仍未收到款項。



巴士公司解釋，當時載客量是符合法定人數限制，更反指死者佔用「非乘客專用區域」，是導致意外主因，不過死者家屬代表律師反駁，認為司機見狀沒有制止反而繼續行駛，同樣責無旁貸；案件目前仍在審理中。



巴西有女乘客搭巴士時背靠車窗，高速轉彎導致車窗鬆脫，她瞬間跌出車外傷重不治。（網上圖片）

巴士高速轉彎致車窗鬆脫 女乘客被拋出車外亡

綜合外媒等報道，事發於1月2日，巴西26歲女子納卡瑪（Renata Yassu Nakama）搭乘巴士時，因車廂乘客眾多，她便是站着並背靠車窗使用電話。從車上的閉路電視畫面可見，當時巴士高速轉彎，納卡瑪挨靠的車窗框架突然鬆脫掉落，她瞬間跌出車外，不少乘客紛紛示意司機停車，並下車查看其傷勢。據知納卡瑪當時被攙扶下，曾短暫有意識地站起身來，再被送醫救治，但因為她頭部著地受到嚴重撞擊，最終在3天後不幸離世。

26歲女死者搭乘巴士時，背靠車窗使用電話。（網上影片截圖）

當巴士高速轉彎，死者挨靠的車窗框架突然鬆脫，她瞬間跌出車外。（網上影片截圖）

不少乘客紛紛示意司機停車，並下車查看其傷勢。（網上影片截圖）

不少乘客紛紛示意司機停車，並下車查看其傷勢。（網上影片截圖）

不少乘客紛紛示意司機停車，並下車查看其傷勢。（網上影片截圖）

死者遺留2孩子 原於本月迎來27歲生日

納卡瑪共育有2名孩子，在零售公司擔任主管，同時在大學攻讀技術管理學位，3月11日應是她27歲生日，沒料到不幸身亡。事發當天她正前往銀行取錢以支付房租，本承諾回家後會帶2名孩子去散步，當時其父母還讓她叫車代步，但她認為浪費時間所以拒絕，未料發生悲劇。2名孩子目前交由納卡瑪父母照顧。

26歲女死者納卡瑪育有2名孩子，目前交由其父母照顧。（網上圖片）

納卡瑪原於3月11日迎來27歲生日，但已不幸逝世。（網上圖片）

巴士營運商無視法院頒令 未向死者家屬支付子女撫養費

巴西法院在2月時曾頒布禁令，命令市政府和該巴士營運商每月需向死者家屬支付子女撫養費，但納卡瑪家屬至今仍未收到款項。雖然事隔超過2個月，但相關閉路電視片段直至近日才被爆出，再次引來當地議論。

巴士公司將責任歸咎死者 擅闖「非乘客專用區域」所致

巴士公司強調，車廂可載約77名乘客，雖然當時車內擁擠，但載客量是符合法定人數限制，更指出納卡瑪佔用「非乘客專用區域」，將意外責任歸咎於女也擅闖區域然致。但納卡瑪家屬代表律師卻反駁，認為司機看到乘客走到「非乘客專用區域」，沒有制止反而繼續行駛，結果引致悲劇，同樣責無旁貸；案件目前仍在審理中。

（綜合）