六合彩｜網傳頭獎投注紀錄爽中$678萬　網民質疑︰發夢就有份

六合彩Mark Six本周四（3月12日）進行攪珠，若以10元一注獨中，估計頭獎可獲高達1,300萬元彩金，中獎號碼分別是7、13、14、16、26、30，特別號碼是34，共有2注爽中頭獎，每注彩金$6,780,850。



facebook群組「齊齊研究六合彩！」本周五（13日）流傳1張截圖，顯示有人在threads上載自己投注紀錄，正是中頭獎號碼，而且存入相同金額的彩金，笑言「掂咗」，而轉載者指出「網上見到疑似頭獎飛，未知真假」。



群組流傳1張截圖，顯示有人在threads上載自己投注紀錄，正是中頭獎號碼，轉載者留言指「網上見到疑似頭獎飛，未知真假」。（facebook群組「齊齊研究六合彩！」圖片）

網民︰發達就無佢份，發夢就有

大量網民在帖文留言，均傾向不相信截圖是真實，「AI生成圖片」、「邊有咁容易中，中咗都唔會咁高調啦」、「可能人哋想感受下中咗頭獎嘅心情，搞張飛仔出嚟開心下」、「咁快過到數？」；亦有人指「個個禮拜都有人中六合彩㗎啦，係真係假都唔會分到錢畀我」、「真假都好，最重要冇我份」，更有網民笑言「如果真係中咗，咪恭喜佢囉」、「起身啦發完夢」、「發達就無，發夢就有佢份」。

暫時沒有發現相關截圖和該名用戶

《香港01》嘗試在threads搜尋相關截圖和該名用戶，暫時未有發現。

六合彩攪珠｜奇招$220買齊49個號碼 過來人實測中獎$XXXXX

3.12今期六合彩攪珠結果／派彩

六合彩由晚上9:30開始，小編正睇直播，即時更新六合彩攪珠結果！

中獎號碼：7,13,14,16,26,30 特別號碼 ：34

攪珠期數：26/028

預計頭獎：$13,000,000

資料來源：香港賽馬會

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頭獎：每注彩金$6,780,850，2注中

二獎：每注彩金$926,950，2注中

三獎：每注彩金$62,180，79.5注中

六合彩｜中獎彩金算法

頭獎中6個字：選中6個「攪出號碼」 ，因應該期獲中頭獎注數有所不同

二獎中5.5個字：選中5個「攪出號碼」+「特別號碼」，彩金因應中二獎注數有所不同

三獎中5個字：選中5個「攪出號碼」，彩金會因應中三獎注數有所不同

四獎中4.5個字：選中4個「攪出號碼」+「特別號碼」 ，固定彩金港幣9,600元

五獎中4個字：選中4個「攪出號碼」，固定彩金港幣640元

六獎中3.5個字：選中3個「攪出號碼」+「特別號碼」，固定彩金港幣320元

七獎中3個字：選中3個「攪出號碼」，固定彩金港幣40元

如果幸運中獎，須在指定時間前登記及領獎。究竟何時截止領獎？如果遺失了彩票又要如何處理呢？

六合彩領獎須知＋期限！遺失彩票點算好？