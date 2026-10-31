男子脫褲下體飄異味：是不是生病？　醫生點出4大原因　附4招除臭

男士下體有異味，脫褲之際連自己都覺得尷尬？台灣1名醫生在網上分享個案，指1名年輕打工仔前來求助，慨嘆「我最近下面味道有點重，連女朋友都委婉提醒我，我是不是生病了？」。醫生指出，這情況通常有4個原因作怪︰ 汗水和高溫悶熱、細菌與黴菌失衡，和皮膚皺摺摩擦，最常見的是包皮過長和尿垢堆積，同時建議4招解決問題，男士應該讓下體保持通風，而且要翻開包皮清洗，甚至運動後即時清潔，即使遇到任何問題，都千萬別亂擦藥。



1名年輕上班族前往求診，詢問「我最近下面味道有點重，連女朋友都委婉提醒我，我是不是生病了？」。（AI生成圖片）

年輕上班族︰最近下面味道有點重

泌尿科蘇信豪醫師在其facebook專頁表示，近日遇到1名年輕上班族前往求診，詢問「我最近下面味道有點重，連女朋友都委婉提醒我，我是不是生病了？」，藥醫生指出，情況並不罕見，通常涉及4個原因︰

1. 汗水 ＋ 高溫悶熱

鼠蹊部天生容易悶熱，汗水本身並不臭，但加上高溫和潮濕，變成「細菌開派對的完美溫床」。

2. 細菌與黴菌失衡

許多上班族和運動健將喜歡穿緊身褲，令到壞菌大量繁殖，如果伴隨「紅、癢、脫屑」，可能並非單純流汗，反而惡化成股癬。

許多上班族和運動健將喜歡穿緊身褲，令到壞菌大量繁殖，惡化成股癬。（AI生成圖片）

​3. 皮膚皺摺摩擦

汗水和角質被細菌分解產生的味道，常常被自己或伴侶誤會是「狐臭」，其實只是皮膚生態與清潔死角的問題，肥胖也會增加皮膚皺摺。

​4. 包皮過長 ＋ 尿垢堆積

這點非常重要，而且是最常見，包皮過長容易藏污納垢，排尿後的殘液和皮屑混合，會形成白色「包皮垢」，細菌繼而滋生，成為異味最大來源，累積久了，極容易引發包皮龜頭炎。

包皮過長容易藏污納垢，排尿後的殘液和皮屑混合，會形成白色「包皮垢」，細菌繼而滋生，成為異味最大來源。（AI生成圖片）

蘇醫生同時傳授4招清爽秘訣︰

1. 保持通風

改穿純棉或排汗材質的寬鬆內褲，少穿緊身褲。

2. 翻開清洗不偷懶

洗澡時「務必」將包皮褪下，用清水溫和洗淨皺褶處，之後擦乾。

私密處異味絕大多數都是通風和清潔問題，如果是因為包皮過長導致反覆發炎、發臭和清潔困難，應向醫生求助。（AI生成圖片）

3. 運動後即時清潔

爆汗後請盡快洗澡擦乾，如果不許可，先用濕毛巾擦拭，之後換乾爽內褲。

4. 千萬別亂擦藥

胯下紅癢疑似股癬，千萬別亂塗偏方或成藥，擦錯類固醇反而會讓黴菌長得更快。

包皮過長導致發臭 可做割包皮手術

蘇醫生強調，私密處異味絕大多數都是通風和清潔問題，如果是因為包皮過長導致反覆發炎、發臭和清潔困難，建議向醫生求助，包皮環切手術例如包皮槍，時間短、恢復快，一勞永逸解決問題。

（facebook群組「泌尿科蘇信豪醫師 - 鳳山李嘉文泌尿科診所」）