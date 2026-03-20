酒吧一夜情她「女上男下」提1要求遭拒　瞬間翻臉提刀狂刺身下人

巴西近日發生一起駭人聽聞的血案，一名男子在自宅與人相約一夜情，竟在快樂途中遭對方持刀狂刺數刀，兇手還騎走男子的車逃跑，所幸他及時求助，雖身受重傷但撿回一命。



綜合巴西媒體報導，52歲男子德瓦伊爾（Devair Cordeiro Bori）於11日凌晨，與酒吧認識的37歲女性友人貝婭特麗絲（Beatriz de Jesus）相約回自宅一夜情，沒想到恩愛途中突然變調。據警方調查與現場監視畫面顯示，事發時兩人正位於客廳沙發，女方突然情緒失控，朝男方胸部及腹部連刺數刀，導致男子重傷濺血。

巴西馬林加市男子遭女性友人持刀刺傷，警方12小時內逮捕涉案女子，疑因飲酒吸毒導致情緒失控。（圖/翻攝自X@paulodetarsog）

調查指出，這起衝突的導火線是因為女子在過程中要求男子為其購買毒品，遭到拒絕後便憤而行兇。受害男子在身負重傷的情況下奮力抵抗，兩人一度扭打至地面，隨後女子趁隙逃離現場，並竊取男子的機車代步逃逸。男子忍痛向鄰居求救，經緊急送往馬林加醫院救治後，目前傷勢雖已趨於穩定，但仍住院觀察中。

涉案女子在案發約12小時後遭警方逮捕，同時尋獲受害者的機車。她到案後向警方宣稱，由於當時飲酒過量且吸食可卡因，對於攻擊過程完全「斷片」，聲稱不記得發生過衝突，甚至連個人衣物遺留在現場都毫無印象。然而，警方掌握的影像證實了其行兇過程，目前已依謀殺未遂及竊盜等罪嫌將其移送法辦，全案正由當地司法機關進一步審理中。

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