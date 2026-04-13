網紅擅闖紐約消防局拍片　穿制服跳熱舞爬消防車　英雄部門慘蒙羞

美國紐約市消防局爆發紀律爭議。



2名網紅模特兒闖入消防局拍攝影片，不僅穿上消防員裝備、爬上消防車，還在現場熱舞並上傳社交平台，引發外界撻伐。

涉事網紅崔西Dana Treacy（Instagram@danataylor）

穿消防員制服跳熱舞

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美國《紐約郵報》報導，這起事件發生於格林威治村（Greenwich Village）一處消防分隊，影片中，網紅崔西（Dana Treacy）與友人進入消防局後，直接穿上消防員裝備，在消防車上隨著歌曲熱舞，甚至高喊：

你可能不知道，其實可以走進消防局參觀、試穿制服！

相關影片迅速在社交平台爆紅，累積數萬按讚，但也引來大量批評，內部人士指出，此舉已違反消防局規範，並直言：

這讓整個部門蒙羞。

更多涉事網紅崔西Dana Treacy的相片：

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報導指出，該消防分隊因曾參與911恐怖攻擊救援行動，被譽為「格林威治村的驕傲」，如今卻因類似事件捲入爭議。

更令人擔憂的是，這並非單一案例。多段社交平台影片顯示，不同女性進入消防局內拍照、穿裝備、滑消防桿，甚至凌晨參觀消防車，形成一股「打卡消防局」的風潮。

一名資深消防員警告，讓非相關人員進入消防站存在重大風險：「他們可能受傷並對市府提告，最終由納稅人買單。」他也指出，消防裝備可能殘留致癌物質：「連消防員自己都被限制不能隨意帶離裝備區。」對此，崔西表示不知違規：「如果知道不被允許，我們絕對不會拍攝或上傳。」目前紐約市消防局正在調查此事，相關人員恐面臨懲處。

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