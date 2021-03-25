跟曖昧女生行山突急屎　港男迫住這樣做令氣氛尷尬：本身成功在望

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-03-25 08:00

人有三急，有時都好難控制，有網民在討論區發文，指近日跟1位曖昧女生行山，沿路交談得很愉快，甚至有少少身體接觸都沒有抗拒，成功在望之下，樓主竟然突然急屎，「如果唔即刻去就要瀨屎嗰隻」，迫於無奈下唯有就地解決，雖然事後能繼續行程，但2人變得非常尷尬，樓主因而求教網民可以怎樣「收科」。

有網民分享自己跟曖昧女生行山時突急屎，唯有就地解決令氣氛尷尬。（《奶酪陷阱》劇照）

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該男網民在連登討論區以「同個女仔去行山急屎」為題發文，分享1件追女瘀事。他日前相約1位心儀女生行山，2人認識差不多2個月，每日都會聊天，內容帶點曖昧，行山期間亦談得相當愉快，對方亦不抗拒有少許手部接觸，令樓主心想今次成功在望，不過意外卻在這時候發生▼▼▼

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樓主其後補充指，女神非常體貼，待他放下「黃金」後即準備消毒濕紙巾給他。不少網民看完樓主的經歷都替他感可惜，認為就地解決的確會大損形象，又指該女生每次看到樓主時都必定會想到這件事，但有人則認為人人都有生理需要，如果對方接受不了倒不如不要在一起呢，亦教樓主可以如何面對▼▼▼

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有女網民曾在連登討論區，以「［警世］今日約咗個男網友，仆佢個X嬲X到我！」為題發文，大呻日前跟男網友相約見面的經歷▼▼▼

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