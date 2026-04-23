有片｜港鐵阿伯攜電動行李箱被包圍！挑釁：告我囉　警員回應獲讚

【港鐵／電動可移動工具／電動行李箱】不應攜帶違禁品進入港鐵範圍。本港社交平台Threads及Facebook群組瘋傳影片，有阿伯攜帶電動行李箱進入港鐵站範圍，被多名港鐵職員及警員包圍截停。其間警員向阿伯強調這不是「輪椅」，阿伯竟責罵警員「你個腦有問題，輪椅入得，呢個唔入得？」。



隨後警員拿起電動行李箱讓現場街坊評理，阿伯即改口稱「我而家拖篋咋喎。我而家唔係輪椅」，又稱其電動行李箱是國家生產有合格證書，警員聞言批評「你唔好再同我強詞奪理喇！」。阿伯之後挑釁警員，「嬲咪告我囉！」，警員回應「你再係咁樣我告你行為不檢」，阿伯則揚言「我要法官。拉我？犯咩法啊？」。雙方對峙直至影片結束。



影片引來網民熱議，紛紛讚警員「做得好」，「支持警察嚴正執法」、「呢啲阿叔真係堅討厭」、「咪X為拗而拗囉。根本就唔合法」。



港鐵回覆《香港01》表示，根據記錄，4月20日下午，太子站職員曾處理1宗乘客攜帶電動可移動工具進入車站事件，並要求該名乘客離開車站，其間乘客拒絕合作，職員發出書面警告及報警求助。港鐵強調重視鐵路營運安全，相關附例禁止乘客在港鐵範圍内攜帶及使用電動可移動工具，車站已張貼告示提醒乘客；港鐵會密切留意有關情況，並在有需要時向違規乘客發出擬檢控通知書，如乘客見到有其他乘客攜帶電動可移動工具，亦請即時通知職員以作出跟進。



警方回覆《香港01》表示，4月20日下午3時16分接獲港鐵職員報案，太子站月台有人攜帶有鋰電池的行李箱，並拒絕提供身份證明文件，警員到場後，男子願意提供身份證明文件，港鐵職員向男子發出警告信。



有阿伯攜帶電動行李箱進入港鐵站範圍，被多名港鐵職員及警員包圍截停。（Threads@ikhlaqmuhammad3)

「風火輪行李篋唔畀入港鐵站發爛渣」。這段影片於4月21日起在本港Threads及Facebook群組流傳，現場為某港鐵站分隔收費區域的欄杆旁邊，有多名港鐵職員及警員在場處理。

阿伯攜電動行李箱入港鐵站 被港鐵職員及警員包圍截停

影片長近3分鐘，1名警員大聲向阿伯表示「我就係巴士司機之前，我話畀你聽，呢個（電動行李箱）唔係輪椅！你話係（輪椅）啊？你有無搞錯啊！你個腦係咪有問題啊？」。阿伯反駁：「你個腦有問題！輛椅入得，呢個唔入得？」

警員與阿伯理論過程。（Threads@ikhlaqmuhammad3)

警員與阿伯理論過程。（Threads@ikhlaqmuhammad3)

警員與阿伯理論過程。（Threads@ikhlaqmuhammad3)

警員隨後舉起電動行李箱放在欄杆上，「你問下啲街坊，呢個係咪輪椅！」，阿伯隨即「轉口風」說「我而家拖篋咋喎。我而家唔係輪椅」。警員聞言表示：「你唔好再同我強詞奪理喇！」

阿伯強詞奪理挑釁警員：嬲咪告我囉！

其間，有街坊表示電動行李箱可能產生危險，阿伯反駁「閂咗無電動囉」、「危咩險啊？國家出㗎！3C法例，我搭飛機去加拿大來回都得啊」，之後再挑釁警員「嬲咪告我囉！告我啦！你鍾意告就告喇！」。警員回應「你再係咁樣我告你行為不檢」，阿伯表示「我要法官，我問法官。拉我？犯咩法啊？」。直至影片結束，雙方仍在對峙。

直至影片結束，雙方仍在對峙。（Threads@ikhlaqmuhammad3)

網民讚警員做得好：支持嚴正執法

網民看後紛紛讚警員「做得好」，批評阿伯離譜，「阿sir做得好」、「支持警察嚴正執法」、「嚴正執法，犯法就係犯法」、「呢啲阿叔真係堅討厭」、「咪X為拗而拗囉。根本就唔合法」、「使同佢講勞氣咩，拉佢」、「咪X為拗而拗囉」、「其實電動輪椅開到衝鋒車咁都好危險」。

電動行李箱等電動可移動工具禁止進入港鐵範圍

港鐵已於2026年1月1日起禁止乘客攜帶電動可移動工具進入港鐵範圍，包括電動單車、俗稱「風火輪」的電動單輪車、電動滑板車、電動平衡車、電動滑板，以及電動行李箱等。根據《港鐵附例》第27(a)條「攜帶禁止攜帶的行李等」，違者最高罰款2,000元。

另外，任何人在道路，行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，可能違反香港法例第374章《道路交通條例》及其他相關法例，一經定罪，最高刑罰為罰款1萬元及監禁12個月。

（Threads@ikhlaqmuhammad3)