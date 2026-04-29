斥$150最低消費歧視！女遊客扔$120走人：不慣着　店員反擊揭內情

【香港旅遊／香港美食】本港不少餐廳食店都設有「最低消費」，但也算是「歧視」？有女遊客在內地社交平台小紅書發相發文，指自己一行3人於香港尖沙咀某小店買了1杯價值115元飲品，結賬時店員要求支付150元最低消費，惟她發現另一枱港女客人「零消費」，質疑是「差別待遇」，遂拒付最低消費，扔下120元就離開，揚言「本人就是1位沒素質大陸遊客，不慣着一點」。



帖文引起網民嘩然，斥責該遊客離譜，「去邊都覺得被歧視係因為自己歧視自己吧」、「知道自己理虧就話人哋歧視佢sls」、「明明menu有寫最低消費」、「咁即係畀少咗錢？」。亦有自稱是該食店店員的網民揭露事件內情，強調「唔存在零消費嘅問題」。



本港不少餐廳食店都設有「最低消費」，遊客來港旅遊時要注意。（資料圖片）

「坐下就收50HKD的小店」。該內地女遊客日前於小紅書發相發文，指她們一行3人到某香港小店堂食買了1杯價值115元的抹茶冰，結賬時店員表示每人最低消費50元，即合共150元，要求「人均50，要麼付150離店，要麼再買咖啡帶走」。

拒付150元最低消費 女遊客扔下120元離開：我就是沒素質大陸遊客

不過樓主稱，她看到對面枱2名港女客人「0消費」，「免費紙杯喝個不停+電腦平板做作業」，質疑店方「差別待遇」，於是扔下120元就直接離去，未有支付最低消費，更揚言「不好意思哈，本人就是1位沒素質大陸遊客，不慣着一點……多送5元小費呢不客氣」。

樓主最終拒付150元最低消費，扔下120元就離開。（小紅書）

網民批離譜：自己理虧就話人哋歧視

網民看過帖文紛紛批評，斥責該遊客離譜，「咪住，佢畀少咗錢？3個人全程坐低就餐要畀150，你畀得120，仲小咩費？」、「去邊都覺得被歧視係因為自己岐視自己吧」、「知道自己理虧就話人哋歧視佢sls，總之1句歧視大X晒」、「明明menu有寫最低消費」、「香港嚟講每人低消先係hkd50算係好抵，咁平都唔捨得其實都幾肉酸」。但亦有網民認為不應設最低消費，「低消50？建議低燒5萬做1單咪回本囉，人哋嗌115蚊嘢要人畀150？」。

樓主最終拒付150元最低消費，扔下120元就離開。（AI生成圖片）

自稱店員反擊 爆更多內情

事件廣泛流傳後，有自稱是該食店店員的網民揭露事件詳情，強調相關港女客人有付款，不存在「零消費」問題，「職員路過。我有喺佢哋落單嗰刻就已經提醒佢哋低消50/人 佢哋好正常咁話ok，我哋再睇下有咩嗌，後面我見佢哋連個冰都食完，就再過去問佢哋，因為佢哋仲未埋單，結果就開始嘈 後面$115嘅冰抌低$120，仲話剩低嗰啲當小費唔使找了。Btw，佢講嘅對面嗰兩個人係學生妹，已經食完，我見佢哋要溫書所以幫佢哋收起咗個冰，唔存在零消費嘅問題」。

目前該內地女遊客已刪除帖文。

網民紛紛批評該遊客離譜。（小紅書）

霸王餐或未付足款項離開或犯盜竊罪 可監禁3年

在香港，未付足款項而離開（霸王餐）屬於刑事罪行。根據第210章《盜竊罪條例》第18C條「不付款而離去」，任何人明知須為任何已供應的貨品或已提供的服務即場付款，或明知被預期須為該等貨品或服務即場付款，而不誠實地離去，並無如所需般或被預期般付款，意圖逃避支付應付的款項，即屬犯罪，循公訴程序定罪後，可處監禁3年。