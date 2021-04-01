【地表最強鬥一番有獎遊戲得獎名單｜最強流動派】

撰文： 市場營銷部 最後更新日期： 2021-04-01 17:00

最強流動派第一回 - 地表最強鬥一番完咗啦，玩過遊戲嘅您除咗見識完千奇百趣，仲即時賺到「01積分」換禮品，再分享「屬於您個人的有趣最強紀錄及挑戰這項紀錄的原因」。經過一輪篩選，編輯已經揀選咗內容最印象深刻及有創意嘅答案，以下10位得獎者可以拎走$300 DON DON DONKI禮券：

1. L** L** H**

「我嘅最強挑戰記錄係同一部電影入戲院睇左24次，因為非常鍾意嗰部電影，同埋電影算係小眾，需要入場支持。」

2. T*** C**** H***

「我嘅最強個人紀錄係喺上年12月，成功係一個月內跑左1060公里，挑戰百里嘅原因係為咗幫奧比斯助盲籌款，喺2020年結束之前做一件有意義嘅事，結果共籌得$10,600」

3. Y* L** S**

「最喜歡嘅公仔從來未洗過嘅紀錄，足足41年，因為佢已經有我獨特嘅氣味，唔捨得洗咗佢d味！」

4. C*** M*** K**

「最強紀錄是第一次一個人去東京旅行，全程都不使用交通工具，用雙腳由東京站行去新宿。原因是想真正體驗東京的街頭文化和人民生活。」

5. W*** K* Y***

「收集由小學到中學嘅擦膠碎，到我畢業嘅時候啲擦膠碎嘅體積夾埋有一個保齡球咁大，原因係因為想知一個人求學時期要修改幾多次錯誤先可以畢業」

6. C*** K** C***

「曾在一個學期內擁有24個單對單補習學生嘅大學生，挑戰原因：主要揾錢交學費，同埋想帶爸媽去旅行，之後補補吓就想挑戰自己一星期可以補幾多堂，善用所有我有嘅時間」

7. C*** T** L***

「最強紀錄是一次過戴50個口罩在臉上。原因是肺炎爆發初期，網上流傳一張女士一臉戴了5-6個口罩的圖片，我和朋友忽發其想，試試挑戰可以一次過戴多少個口罩在臉上，在抗疫中苦中作樂。」

8. T*** S** Y***

「最強紀錄係「連續365日」織冷衫！點解會咁做呢？其實一年多前嘅聖誕節，自己曾經參與過探訪獨居長者（和露宿者）活動。先知原來每年有好多獨居長者/露宿者，喺冬天時會唔夠衫著飢寒交迫。而略懂織冷嘅我，當時對自己許下個承諾，就係下年探訪活動之前，會織好多「頸巾，冷襪，冷衫，冷帽，冷手套等等」幫得就幫畀佢哋。我就憑著呢份心意，唔經唔覺就織足一年。之後嗰年冬天，我呢種小手工終於大派用場啦。獨居長者/露宿者們穿著我織嘅物品唔再怕凍，令到我自己都深感安慰。」

9. Y** C** H**

「能夠喺香港咁大壓力嘅環境下生活左廿幾年，而且每日都突破自己，呢個就係我個人最強嘅挑戰記錄。我相信每一個香港人都擁有一個屬於佢地充滿故事嘅人生挑戰，有好有壞先不評論，但這是只有個人才能品嚐到當中的滋味。在香港如斯大生活壓力的處境，共勉之。回頭看你總會看到那份精彩嘅人生挑戰記錄。」

10. M* C*** L**

「成日都話見字飲水，前排就試下一口氣最多飲到幾多水，試左幾次，發現飲水速度唔可以太快，會吞唔切落喉嚨，最勁挑戰到一口氣飲曬800ml水，有興趣可以一齊挑戰下，btw見字飲水！！！」

得獎者將有專人聯絡及通知有關領獎安排。

最強食玩買排行榜候選名單將於4月2日出爐，參加票選即送您高達488「01積分」，答埋簡單問題隨時贏走$2,000簽賬額 (名額：10個)、$500 四季禮品券 (名額：10個)、$500 HKTV Mall 電子購物禮券 (名額：10個)、$500 AME Stadium 運動電競館禮券 (名額：10個)，投票到4月11日止，即睇活動詳情。