藍田學童以為校巴開走爆喊！暖男贈$200搭的士　港媽尋人結局超暖

小朋友遇到突發事情未必懂得應付，可能只會無助痛哭，如得到陌生人相助肯定銘記於心！藍田1名媽媽在Threads發帖尋好心人，事緣其兒子今年5月12日在住所樓下等校巴，但校巴遲遲沒有抵達，兒子以為「校巴已經走咗冇等佢，嚇到企喺度喊」。



此時有1名好人姨姨見狀上前詢問，「之後又有一位好人先生過嚟關心佢」，當了解事情後，男子就將200元現金交給男童，讓他可以自行乘搭的士返學，然後匆忙上車離開。稍後校巴駛至，原來是因交通問題而遲到，男童亦順利登車，並將事件告知母親，故港男想尋找好心暖男，以便還錢兼表達謝意，最終亦如願找到好心人。



樓主在帖文上載該筆200元現金，以及母子手寫的感謝卡。（Threads@captainarashi）

男童手寫感謝卡 多謝好人先生

樓主在帖文上載200元現金的照片，以有母子手寫的感謝卡。男童自稱「Helpless kid」（無助的小孩），上款是Dear Mr. Kind heart（親愛的好人先生），卡內寫有「Thank you! You made my day.」（謝謝！你讓我今日很安心），並以心代零，畫了愛心鈔票。

港媽寫卡補充事發經過

樓主則在感謝卡左下方補充說「Message from the mom: Thank you so so much for your help! My silly boy managed to get on the school bus right after you left. He was so lucky to have your there!」（媽媽留言︰非常感謝您的幫忙！你剛剛離開，我那傻兒子就坐上校巴。有你在他身邊，他真幸運！）。

母子用英文感謝該名「好人先生」。（Threads@captainarashi）

港媽公開尋人 希望親口道謝

樓主在文中表示「好想搵返呢一位好心人，還返200蚊畀你之餘，親口多謝你」，如果過了一段時間仍然「未搵到好人先生」，就會將該200元現金加碼捐給機構，「希望受到幫助嘅我哋傳畀下一位，一直傳開」。

網民︰好人先生真是事了拂衣去

事件引來許多網民留言，「好人好事，樓主好有家教」、「睇Threads睇呢啲真係窩心，欣賞幫人嘅途人同接受咗恩惠會感恩嘅你」、「這位好人先生真是事了拂衣去，留下的是一份慷慨，帶走的是一份不留名的瀟灑，在這種互信薄弱的時代，他慷慨解囊去守護一個孩子的純真，這份精神比那200元更加珍貴」。

母子成功尋人 多謝網民廣傳

樓主事後更新中胋文，「承蒙各位熱心網友踴躍留言、廣傳，已經成功搵到好人先生本人喇」，並指「如果您因為呢個小小嘅故事，感受到一絲絲笑意、暖意，希望我哋都可以一齊努力守護落去，共勉之」。

（Threads@captainarashi）