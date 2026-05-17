遊港失望！福建女列香港3大問題：體驗感零分　即日轉往澳門旅遊

【香港旅遊／避雷／澳門旅遊】來香港旅遊感受不似預期？有內地福建女生於小紅書發文，指一直盼望來香港旅遊，沒想到「一天就勸退我了」。她列出香港3大問題，包括「像打卡式旅遊」、「風景沒什麼特別驚艷」，以及「服務員對遊客態度差」，感嘆「心情真的很低落」、「體驗感零分」，並於同日下午轉場到澳門旅遊，明言「以後應該不會再主動來香港了……」。



帖文引來網民熱議，不少內地網民表示有共鳴，「和我的感受一樣，澳門真的舒服很多」、「香港真的退步了，服務態度非常差，沒耐心和沒禮貌」、「做好被罵的心理準備」。但亦有網民解釋，「不是針對你，對本地人也這樣，主打一個快節奏」、「香港就是這樣，是個需要細嚼慢嚥的地方」。



有內地福建女生於小紅書發文，指一直盼望來香港旅遊，沒想到「一天就勸退我了」。（資料圖片）

遊港不似預期 內地女列香港3問題：1天就勸退我了

「終於來了香港，結果1天就勸退我了」。該內地女生近日在小紅書發布影片及相片，指一直「心心念念香港」，結果真的來香港旅遊，感覺不似預期，並列出香港3個問題，包括「像打卡式旅遊」、「風景沒什麼特別驚艷」，以及「服務員對遊客態度差」，感嘆「誰懂啊」。

香港問題1：像打卡式旅遊

樓主表示，在香港不到1天就逛完了主要旅遊點，「西九龍出來坐港鐵到尖沙咀，半天刷完……維港到星光大道（手印、麥兜、金像獎女神）到油麻地（港片取景地）到旺角（地鐵紅牆、天橋機位）到堅尼地城（籃球場拍碼頭），真的就是……走馬觀花式逛完，感覺像打卡式旅遊……」。

樓主列出香港3個問題，包括「像打卡式旅遊」、「風景沒什麼特別驚艷」，以及「服務員對遊客態度差」。（小紅書）

樓主列出香港3個問題，包括「像打卡式旅遊」、「風景沒什麼特別驚艷」，以及「服務員對遊客態度差」。（小紅書）

香港問題2：風景沒什麼特別驚艷

樓主指出，香港風景「確實有」，惟就是看建築、逛一逛，「個人覺得沒什麼特別驚艷的地方」。

香港問題3：服務員對遊客態度差

而最令樓主感到不滿的是服務員對遊客態度問題。她舉例，在旺角逛街光顧某美妝潮流店，「東西倒是便宜，半價很多」，惟女服務員「態度巨差」，「我問個東西直接不耐煩，體驗感零分」；之後到餐廳食飯，「猶豫了1下點啥，服務員直接扭頭走人？我人都傻了……」。

樓主列出香港3個問題，包括「像打卡式旅遊」、「風景沒什麼特別驚艷」，以及「服務員對遊客態度差」。（小紅書）

內地女轉往澳門旅遊：不會再主動來香港了

樓主感嘆，在香港旅遊1天下來「心情真的很低落」，於是下午直接轉場往澳門，明言「以後應該不會再主動來香港了……」。

樓主感嘆在香港旅遊「體驗感零分」，下午直接轉場往澳門。（小紅書）

提醒來港旅遊做3點準備

不過樓主同時提醒其他想來香港旅遊的人，有3點必須緊記，「記得提前買境外流量包」、「落地後可以換點港幣，有些地方只收現金」、「入境小票一定留好，住酒店要用到」。

內地網民有共鳴：澳門真的舒服很多

不少內地網民看過帖文有共鳴，「和我的感受一樣，澳門真的舒服很多」、「香港真的退步了，服務態度非常差，沒耐心和沒禮貌」、「相信這個沒人會跟你杠……香港的確沒什麼意思」、「做好被罵的心理準備」、「給你講的我好怕，我馬上也要去。我只會普通話呀，不會粵語」。

有網民解釋，在香港旅遊「需要細嚼慢嚥」。（小紅書）

網民解釋原因：香港需要細嚼慢嚥

然而也有網民解釋，「不是針對你，對本地人也這樣，主打一個快節奏」、「香港就是這樣，我第1次去：到底有啥好的啊。第2次：感覺還不錯挺舒服；第3次：可太好吃太好逛了，可以每年都來啊，是個需要細嚼慢嚥的地方」、「我倒覺得現在香港比前幾年好多了啊。服務人員的態度都挺好啊」、「不會被罵啊，我也全程普通話，你正常做1個有素質的人不會的」。