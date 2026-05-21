【店舖盜竊／偷竊】店舖盜竊是嚴重罪行！化妝護膚品店BEAUVELA於社交平台發布閉路電視（CCTV）影片及截圖，表示有女子於荃灣如心廣場二期分店內偷竊了2枝香水，而店主使出「奇招」尋人，指如果女子回頭付款，可提供商品88折優惠，呼籲「如果有朋友認識呢位女士，麻煩幫我哋提提佢呀」。



事件引來網民熱議，大部份人都讚店主做法「善良」、「好人」、「香港生意難做，看到店主如此溫暖的貼文有點touched，感覺店家是一位挺善良的人，如有機會大家都去幫襯下」。亦有網民建議要報警處理，「佢擺明係偷啦！快啲報警拉佢啦」、「你應該設個限期畀佢（公開），佢限期之內唔交，就去報案，告佢盜竊罪」。



化妝護膚品店BEAUVELA發布閉路電視（CCTV）影片及截圖，表示有女子於荃灣分店內偷竊了2枝香水。（Threads@beauvela.hk）

「呢位女士，今日（5月20日）你喺我地荃灣Nina mall 2期舖頭拎咗2枝香水，去到收銀未畀錢就走咗，你係咪唔記得咗畀錢呢？」化妝護膚品店BEAUVELA於5月20日在Threads發布閉路電視影片及相片尋人，指有1名女子在荃灣如心廣場二期分店取走2枝香水但沒有付款。

荃灣女子偷BEAUVELA香水 手法純熟

閉路電視影片長5秒，見到穿黑色外套的女子走到香水貨架，看一看四周沒人注意，就把貨架上的香水塞進外套內圍，包好貨品後就轉身若無其事離開，整套偷竊動作行雲流水相當順暢。另外，由於女子沒有戴口罩或遮掩物，面容清晰可見。

女子走到香水貨架，把香水塞進外套內圍，包好貨品後就轉身若無其事離開。（Threads@beauvela.hk）

女子走到香水貨架，把香水塞進外套內圍，包好貨品後就轉身若無其事離開。（Threads@beauvela.hk）

女子走到香水貨架，把香水塞進外套內圍，包好貨品後就轉身若無其事離開。（Threads@beauvela.hk）

店主奇招尋人：回頭付款照享88折優惠

為了讓女子回店付款，店主使出「奇招」，指如果女子回頭付款，可提供商品88折優惠，「我哋520活動88折雖然只做今日（5月20日），但你返嚟畀錢，我哋都會照畀返88折你㗎」，又呼籲網民幫忙尋人，「如果有朋友認識呢位女士，麻煩幫我哋提提佢呀」。

店主使出「奇招」，指如果女子回頭付款，可提供商品88折優惠。（Threads@beauvela.hk）

網民讚店主善良 倡報警處理

網民看後紛紛批評女子離譜，「哇，（女子）好大膽，擺明偷嘢喔⋯⋯」、「而家真係好猖狂，呢個人口罩都唔戴就犯案」。

亦有大批網民讚店主「善良」、「好人」，惟建議報警處理，「嘩，（店主）你咁講真係厚度呀！佢擺明係偷啦！快啲報警拉佢啦」、「店主好善良，幫埋佢諗，佢可能唔記得畀錢，仲好聲好氣叫佢返嚟畀錢，仲要打折畀佢。我覺得你應該設個限期畀佢（公開），佢限期之內唔交，就去報案，告佢盜竊罪」、「店主真心好人，做生意啫，都係求財，希望相中人or朋友可以去畀返錢人啦」、「香港生意難做，看到店主如此溫暖的帖文有點touched，感覺店家是一位挺善良的人，如有機會大家都去幫襯下」。

盜竊罪最高可處監10年

根據香港法例第210章《盜竊罪條例》，如任何人不誠實地挪用屬於另一人的財產，意圖永久地剝奪該另一人的財產，即屬犯盜竊罪，循公訴程序定罪後，最高可處監禁10年。

（Threads@beauvela.hk）