雙屍家庭慘案！台21歲夫妻失聯陳屍床上　4個月大女嬰伴屍2天生還

台灣發生雙屍家庭慘劇！一對年僅21歲的年輕夫妻，因未按時帶女兒前往衛生署診所接種疫苗，且與外界失聯超過3天，社工認為事不尋常而報警。警方及消防員到夫妻的住所查看，入屋後驚見2人陳屍床上，而身旁4個月大的女嬰在無人照顧，幸並無大礙！



根據女嬰的身體狀況，法醫推測該對夫妻的死亡時間不超過2天。警方初步判斷事件不涉外力介入，本月28日將進行屍檢，以釐清年輕夫妻的確切死因，而女嬰則被伯父接手撫養。



年輕夫妻失聯超過3天後，警方、消防員及社工拿房東提供的鑰匙入屋，揭發2人陳屍床上。（AI生成圖片）

年輕夫妻失聯逾3天 社工報警求助

綜合台灣媒體報道，事發於台灣台中市梧棲區，該對21歲年輕夫妻預約了本月18日前往當地的衛生署診所，為4個月大的女兒接種疫苗，豈料當天見不到3人的身影，而一家人已超過3天沒與外界聯繫，社工發覺情況異常，於本月21日晚上約7時報警求助。

夫妻陳屍床上 女嬰傳微弱哭聲

警方、消防員及社工拿房東提供的鑰匙入屋後，客廳內的寵物狗不斷狂吠，當時眾人尚未聞到明顯的屍臭味，但因冷氣未有啟動，室內瀰漫着濃烈的汗臭味。沒料到進入臥室後，赫然發現該對夫妻倒臥在床上，且已明顯死亡。更令人震驚的是，屍體旁傳出微弱的嬰兒哭聲，見只4個月大的女嬰尚有生命跡象，於是緊急將她送醫。經救治後，女嬰性命無礙，目前情況穩定。

屍體旁傳出微弱的嬰兒哭聲，4個月大的女嬰尚有生命跡象，緊急送醫救治後性命無礙。（AI生成圖片）

法醫推測女嬰生還關鍵 夫妻死前將女兒餵飽

法醫估計女嬰約伴屍2天，而初生嬰兒在缺水缺糧的情況下，如何熬過段時間呢？台灣知名法醫高大成解釋，極有可能是2名死者在死亡前「先將女兒徹底餵飽」，確保孩子在短時間內不會因飢餓或脫水而有生命危險。

高大成指出，嬰兒的胃容量小，消化速度快，若長時間沒有進食，嬰兒會因飢餓持續哭鬧導致脫水速度加快，且脫水速度比成人快，如未能及時餵食和補水，2天內會有嚴重的生命危險。法醫從女嬰平安生還的狀態，以及現場屍臭味不濃烈等狀況作進一步推測，估計夫妻的實際死亡時間應該不超過2天。

法醫高大成推測夫妻死亡前應該是先將女嬰餵飽，確保孩子在短時間內不會因飢餓或脫水而有生命危險。。（網上圖片）

夫妻死因未解 伯父接手撫養女嬰

逝去男子的哥哥表示，對於弟弟與弟媳離世的原因，自己和家人完全不知情，也從未收到2人的求助訊息，2人突然離世對於家人來說是重大的變故，雖然會讓本來就不富裕的家庭面臨更大的壓力，但女嬰是弟弟留下來的骨肉，他會接手照顧。

目前女嬰狀況良好，對於外界善心人士的捐款意願，哥哥表示感謝，並稱後續會與相關單位討論是否需要規劃相關協助，同時希望外界不要將過多焦點放在已離世的2人身上，認為人已經走了，現階段最重要的是好好替弟弟夫妻處理後事，並照顧孩子成長。

警方表示目前未能確定夫妻死因，預計於本月28日會進行詳細驗屍，以釐清相關案情。