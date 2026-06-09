明日的天氣預報｜天文台料未來9日有驟雨+明天最低氣溫約23度

【香港天氣】天文台預測今天大致多雲。明早最低氣溫約23度。日間短暫時間有陽光，最高氣溫約28度。稍後有一兩陣驟雨。吹和緩北至東北風。隨後一兩日天色明朗，但仍有幾陣驟雨。星期六有幾陣驟雨及雷暴。星期日及星期一部分地區雨勢較大。（6月9日22:24更新）

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（香港01記者攝）

香港今日即時天氣報告｜溫度/紫外線/天氣警告

今日現時溫度約26.8°C度，最高溫度30°C度，最低溫度25°C度，相對濕度為百分之76%。一股大陸氣流正影響廣東。同時，與低壓槽相關的驟雨及雷暴影響南海北部。

香港明天的天氣預報｜天氣/溫度/紫外線

香港明天最高溫度為28°C度，最低溫度為23°C度，相對濕度為百分之65-90%，最高紫外線指數大約是8，強度屬於甚高。日間短暫時間有陽光，最高氣溫約28度。稍後有一兩陣驟雨。吹和緩北至東北風。

天文台指，一股大陸氣流會在明日影響廣東沿岸。受偏東氣流影響，廣東沿岸隨後一兩日天色明朗，亦有幾陣驟雨。預料活躍西南季候風及高空擾動會在週末至下週中期影響華南地區，該區間中有大驟雨及雷暴。

香港未來9天天氣預報一覽

明日（10日）星期三，北至東北風3至4級。，短暫時間有陽光。稍後有一兩陣驟雨。氣溫介乎23至28度，相對濕度65至90%。到星期四（11日），大致多雲，有幾陣驟雨。日間部分時間天色明朗，24至29度。到星期五（12日），大致多雲，有幾陣驟雨。日間部分時間天色明，25至30度。到星期六（13日），大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，26至30度。

香港今日即時天氣報告｜各區氣溫