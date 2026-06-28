山東漸凍症女被男看護猥褻　曾迫改嫁領低保　CCTV揭獸行終判緩刑

內地山東省東平縣法院近日宣判1起極其惡劣的強制猥褻案。1名患有漸凍症、生活完全無法自理的李姓女子，因拒絕男看護陳某要求其離婚並改嫁以「騙取雙人低保」的無理要求，在接受照顧期間屢遭對方強吻及捏胸侵犯。幸好女事主在客廳安裝的閉路電視（CCTV）拍下全過程，成為指證被告的鐵證。最終，法院裁定陳某強制猥褻罪成，判處有期徒刑1年6個月，緩刑2年。



1名患有漸凍症、生活完全無法自理的李姓女子，屢遭男看護陳某強吻及捏胸侵犯。（AI生成圖片）

聘男看護變引狼入室 要求結婚領低保

這場悲劇的起因，源於1場各取所需的照護約定。2024年底，患病多年的李女士因身心及經濟承受巨大負擔，不願再拖累家人，決定接受結識10年的陳某的照護，並於同年12月6日搬至陳某家中。

女事主利用閉路電視拍下和陳某的日常畫面。（網上圖片）

患病多年的李女士因身心及經濟承受巨大負擔。（AI生成圖片）

雙方約定，李女士每月支付陳某4,000元人民幣（約4,630港元），豈料陳某動機不純，竟提出荒謬條件，要求李女士與現任丈夫離婚，並改嫁給他。微信聊天記錄揭穿陳某圖謀：「如果結婚，可以申請2個人的低保（最低生活保障金）。」李女士當時無奈答應，但提出需視乎照顧情況，1年後再作考慮。

拒絕結婚後變惡魔 客廳CCTV錄下暴行

2025年3月，李女士意識到陳某並未悉心善待自己，雙方頻生矛盾，李女士明確提出拒絕結婚，強調只想維持純粹的雇傭關係，陳某開始面露惡相。

李女士意識到陳某並未悉心善待自己，雙方頻生矛盾。（AI生成圖片）

法院判決書顯示，2025年6月至7月期間，陳某明知李女士患病且生活無法自理，竟利用其無法反抗的身體狀態，在護理期間多次用手摸其胸部，並用嘴強吻其額頭與臉部。身體癱瘓的李女士在極度絕望中，只能通過搖頭及哭喊來反抗。

女事主展示判決書。（網上圖片）

由於李女士此前為了運營新媒體帳戶，在住處客廳安裝了CCTV攝像頭，反而清晰拍下陳某多次猥褻、非禮的鐵證。2025年9月中下旬，李女士在朋友幫助下報警並提交證據，警方隨即立案偵查。

被告自首補償3萬獲緩刑 女事主：我只想活下去

2025年11月13日，陳某經警方電話通知到案，如實供述了罪行。案發後，陳某補償李女士3萬元人民幣（約3.5萬港元）並取得取得女事主寬恕。

法院審理認為，陳某違背他人意志，利用患者無法反抗的狀態實施侵犯，構成強制猥褻罪。鑑於陳某經通知到案系自首，且補償損失取得當事人諒解、認罪認罰，具備悔罪表現，依法予以從寬處罰，最終做出上述緩刑判決。

錯的從來都不是我，我不在乎別人怎麼看我，我只是想活下去。 李女士

面對判決結果，被害人李女士堅定地表示：「錯的從來都不是我，我不在乎別人怎麼看我，我只是想活下去。」（AI生成圖片）

用詐騙手法「中獎」終自食惡果！浙江1名男子盯上了當地啤酒品牌舉辦的「再來一瓶」中獎促銷活動，花費逾8,000人民幣（約9,256港元）製作虛假「中獎拉環」，跨區到多家超市兌獎，已騙取近700箱啤酒，價值逾1.8萬人民幣（約2.1萬港元）。經銷商識破「假拉環」並提醒附近超市提防，某超市被騙後立即報警處理。



男子人贓並獲，因涉嫌詐騙罪被刑事拘留。他起初百般抵賴謊稱「兌酒自飲」，直至警方在其手機發現收購啤酒的買家，才供認出售「兌獎啤酒」牟利。警方提醒市民，切勿心存貪念行騙牟利，經營者應謹慎核查兌獎憑證避免受騙。



浙江1名男子花費逾8,000人民幣製作虛假「中獎拉環」，跨區到多家超市兌獎。（《央視新聞》影片截圖）

浙江男花8,000人民幣偽造「中獎拉環」

據《央視新聞》報道，浙江溫州1名男子陳某試圖偽造「中獎拉環」，借「再來一瓶」啤酒促銷活動牟利。他花費逾8000人民幣，先後三次調整工藝偽造「中獎拉環」，第三個版本比前兩個版本稍牢固，但字迹、顏色與正版對比依然相差很大。

陳某先後三次調整工藝偽造「中獎拉環」，第三個版本比前兩個版本稍牢固，但字迹、顏色與正版對比依然相差很大。（《央視新聞》影片截圖）

睇全文：

浙江男花¥8000偽造「中獎拉環」 騙取近700箱啤酒出售牟利終被捕