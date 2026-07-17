由兼職員工變機場餐廳主管　麥當勞女餐總奪全球最高殊榮

麥當勞餐廳管理人員最高殊榮The Global Ray Kroc Award，是全球最頂尖的1%餐廳總經理才能得到的最高殊榮。香港機場禁區餐廳總經理Rita Kwok憑藉出色表現，遠赴美國拉斯維加斯接受麥當勞全球主席及CEO Chris Kempczinski及國際發展授權市場總裁(President, International Developmental Licensed Markets) Dario Baroni頒授此項殊榮。Rita在15歲時已於麥當勞做兼職賺零用錢，其後成為首屆《管理發展專業文憑（資歷架構第5級）》畢業生，通過實戰培訓及考核取得等同學士學位的學歷，她邊學邊做，也曾被派去為新店「開荒」，經過默默耕耘20年，如今她掌管全球其中一間最繁忙的麥當勞餐廳，是帶領超過150人團隊的機場禁區餐廳總經理。



DSE 2026放榜後，年輕人站在升學與就業的十字路口，難免感到迷惘與徬徨，但成績單只是決定未來路向的其中一張車票，勿忘條條大路通羅馬，眼前還有許多路可選擇。麥當勞作為全港最大的年輕人僱主之一，致力為新世代提供另類出路。當年的15歲少女如今能走上國際舞台發光發亮，證明萬事皆有可能！Rita認為麥當勞能向年輕人提供機會，有清晰的晉升階梯，文憑課程更做到「邊做邊學邊搵錢」，這個大家庭歡迎無工作經驗的DSE畢業生，「不需要擔心不懂做，永遠都會有一個人在隔籬去教識你做每一件事」。



Rita到美國拉斯維加斯領取The Global Ray Kroc Award，是全球最頂尖的1%餐廳總經理才能得到的最高殊榮。

Rita在頒獎儀式上和一眾香港麥當勞管理層合照。

由兼職員工變女餐總 走上拉斯維加斯舞台領取麥當勞最高榮譽獎項

2026年The Global Ray Kroc Award合共有420位得獎者、來自全球75個市場，而Rita正是香港區代表，全球僅有最頂尖的1%餐廳總經理能夠獲此殊榮。香港市場近10屆均有前線經理獲得此獎項，從小在麥當勞打拼的Rita深感榮幸，「以往我都是恭喜別人領獎的那個，所以我好意外今次可以得獎，原來自己的努力，公司都看得見」，她特別感謝香港麥當勞CEO Randy和COO Susanna的支持和鼓勵。

從香港到拉斯維加斯領獎之旅，Rita獲公司全額贊助，安排她和丈夫同行，更安排了豐富觀光行程。

旅程獲公司全額贊助 安排親友同行見證得獎時刻

這次從香港到拉斯維加斯領獎之旅，Rita獲公司全額贊助，安排她和丈夫同行，見證她登上拉斯維加斯國際舞台。Rita當天在台下等待領獎時非常緊張，當從麥當勞全球主席及CEO手上領過這個極具份量的獎項時，內心充滿無法言喻的榮耀感，該獎同時設有獎金以作鼓勵。

參加麥當勞全球大會與世界各地精英交流 拓展國際視野

Rita在這趟行程中認識了世界各地的麥當勞同事，更參與了兩年一度的麥當勞全球大會，大會請來傳奇足球巨星碧咸和亨利擔任嘉賓。Rita在會上親身體驗跨國企業的龐大運作規模，結識更多不同文化背景的麥當勞精英，有幸和其他得獎者們交流，令她得以跳出香港日常工作環境，進行跨文化互動，感受品牌的全球影響力。公司更安排豐富觀光行程，Rita除特意到美國麥當勞一嚐當地風味、到拉斯維加斯欣賞夜景，參觀賭場等特色景點，旅程的最後，更親身欣賞英國傳奇歌手Elton John的壓軸音樂會。整個行程不僅是對她多年付出的肯定，亦是麥當勞為員工拓展國際視野、建立自信與成就感的體現。

Rita讀中學時就加入麥當勞做兼職，當年還是個15歲的少女，如今已成獨當一面的餐廳總經理。

起點要追溯到Rita還是中學生的那些年，當時只有15歲的Rita，抱着賺零用錢幫補家計的念頭加入麥當勞做兼職，她笑言「當初沒想過自己可以在麥當勞有什麼成就，我剛加入的時候，真的只是想賺下錢」。她感激剛入職時已獲上司提攜，教曉她做人處事，18歲中學畢業，Rita已獲晉升成全職經理，累積豐富前線經驗。

熱愛挑戰的Rita中途決定離職，和妹妹一起到澳洲體驗工作假期，尋找探險的感覺。外闖過後，Rita更加認定在麥當勞服務是最符合她的性格，因為那裏不僅有清晰的發展階梯與培訓制度，更重要是同事間有難以替代的人情味，能與同事像家人一樣打拼。

修讀麥當勞《管理發展專業文憑》 到愉景灣新店成功「開荒」

麥當勞致力為年青人提供如「職場商學院（Real Life Business School）」的實戰歷練，提升餐廳管理組的專業知識，為讓員工能夠持續進修增值，麥當勞首創業界先河，推出《管理發展專業文憑（資歷架構第5級）》課程，內容涵蓋業務管理、人力資源、餐廳管理、部門領導、顧客服務、生產品管以及值班管理等七大核心單元，而每個單元均設有考核作評估用途，以確保經理在修讀該課程後能達到專業標準。每位餐廳總經理更有機會獲安排到麥當勞全球培訓發展中心漢堡大學接受訓練，提升領導力及營運視野。

Rita（左三）是首屆《管理發展專業文憑》畢業生，她認為「邊做邊學」的方式更容易掌握管理與營運的技巧。

Rita通過《管理發展專業文憑》成功獲得等同學士學位學歷，穿起畢業袍和同事合照慶祝。

Rita重返麥當勞後同時修讀了這課程，成為首屆畢業生，她表示自己的會考成績不突出，當初沒有繼續升學，「我從來沒想過原來可以邊做嘢，邊拿到一個學歷。我覺得對於DSE畢業生來說，這是一個好吸引的地方」。課程的最大特色是「邊做邊學」，她笑言沒有返學讀書般沉悶。課程中她學會了管理技巧，從品質控制和利潤，到人員調配及營運策略，凡此種種均令她受用不少。

Rita剛晉升成餐廳總經理時，被調派到愉景灣新店，她亦是該餐廳首位女總經理，當時「有種開荒感覺」，她上任時餐廳各方面都未如理想。生性樂觀的她馬上運用《管理發展專業文憑》學到的管理知識，耐心教導同事如何控制生產品質，大家並肩作戰下，只用了3個月時間，餐廳便漸上軌道，同事們更獲得公司的業績獎項前往慶功。這次開荒的成功經歷，更讓她深刻體會到團隊合作的力量，成為她職業生涯中最難忘的篇章之一。

Rita如今掌管機場禁區餐廳，回港後馬上把獎座帶回餐廳與同事分享喜悅。

香港麥當勞管理層曾到訪機場禁區餐廳，當時由Rita接待。

掌管機場禁區分店管理逾150名員工

憑藉出色表現，Rita輾轉擔任過多間餐廳的總經理，如今肩負起重任，管理麥當勞機場禁區分店，與市區分店不同，機場禁區餐廳不僅規模龐大，更要面對世界各地的顧客。Rita指機場餐廳顧客流量大且要長期應付大量訂單，繁忙時間從清晨5時許就開始，節奏極為緊湊；而她需要管理逾150名員工，人事管理與營運調配的挑戰更大。

Rita從未管理過規模如此龐大的餐廳，故此感覺「好新鮮」，面對各式疑難雜症，她一直運用學到的管理知識來拆解，令其餐廳的業績一直優異。

公司提供強大支援網絡 經理互相分享經驗以解難

除了自身努力，麥當勞強大的支援網絡就是員工最堅實的後盾，Rita指公司會定期舉辦經理大會及各類聯誼活動，讓不同分店的經理有機會交流心得。她遇棘手的問題時，會主動打電話給其他分店的經理請教，大家集思廣益，往往很快就能找到解決方案，「店與店之間有好強的連繫」。在餐廳奮鬥之餘，她更曾獲公司賞識，在麥當勞50週年慶祝晚宴上擔任接待員、以Top 10 總經理身份代表前線參與麥當勞全球管理團隊訪港，全方位參與公司的重要時刻。

麥當勞50週年慶祝活動上，Rita也參與其中成為接待員。

麥當勞50週年慶祝活動上，Rita（後排右三）也參與其中成為接待員。

麥當勞文憑課程最大優勢？ Rita：可以邊做邊學邊搵錢

Rita的故事無疑是一部勵志的職場奮鬥史，對於正對前路感到迷惘的DSE應屆畢業生，她以過來人身份給出建議，「最想跟他們說的就是，沒經驗，來麥當勞啦！因為真是好多發展機會。不需要擔心不懂做，永遠都會有一個人在隔籬去教識你做每一件事」。Rita強調，麥當勞擁有非常清晰的發展階梯，年輕人可以根據自己的興趣選擇合適崗位，定能在這裡找到屬於自己的舞台，配合麥當勞《管理發展專業文憑》「邊做邊學邊搵錢」，最終考獲與學士學位同等資歷，在這個充滿機會的平台上拓展國際視野，建立自信，成就非凡的另一條出路。

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