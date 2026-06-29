打風│天文台預測南海有低壓區+AI風暴路徑　另一巨型颱風吹襲日本

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／打風／AI天氣預報／GFS／ECMWF／梅莎／美莎克／7月風暴】本星期打風？本港天文台表示，一道廣闊低壓槽會在本星期中期影響南海中北部，而廣闊低壓槽上可能存在一個低壓區，大致移向廣東西部至海南島一帶；受低壓區及中國東南部的高壓脊共同影響，周末期間廣東沿岸風勢較大，天氣不穩定。



天文台暫未有相關路徑預測，而3大AI天氣預測模式風烏、伏羲及盤古，以及傳統歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）都預測，7月1日至7月5日南海會有熱帶氣旋形成，隨後靠近越南或海南島，結構相當鬆散。另外，下星期會再有巨型熱帶氣旋逼近日本、韓國及上海。



不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。



3大AI天氣預測模式風烏、伏羲及盤古，以及傳統歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）都預測，7月1日至7月5日南海會有熱帶氣旋形成。（ECMWF）

7月打風？天文台預測南海有低壓區 3大AI預測熱帶氣旋路徑

踏入7月會打風？根據AI天氣預測模式風烏、伏羲及盤古預測，7月1日至7月5日越南附近會有熱帶氣形成，往西北方向移動逐漸靠近越南和海南島，結構相當鬆散，強度不大。

即睇AI預測熱帶氣旋路徑▼▼▼

根據AI天氣預測模式風烏、伏羲及盤古預測，7月1日至7月5日越南附近會有熱帶氣形成，往西北方向移動逐漸靠近越南和海南島，結構相當鬆散。（AI天氣預測模式風烏）

根據AI天氣預測模式風烏、伏羲及盤古預測，7月1日至7月5日越南附近會有熱帶氣形成，往西北方向移動逐漸靠近越南和海南島，結構相當鬆散。（AI天氣預測模式風烏）

巨型熱帶氣旋吹襲日本、韓國、上海

AI天氣預測模式另預測，7月9日至7月13日會有巨型熱帶氣旋穿過日本沖繩，並繼續往北移動逼近韓國、上海。

AI天氣預測模式另預測，7月9日至7月13日會有巨型熱帶氣旋穿過日本沖繩，並繼續往北移動逼近韓國、上海。（AI天氣預測模式風烏）

ECMWF預測最新熱帶氣旋路徑預測

傳統歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）也有類似預測，但熱帶氣旋強度較AI預測的完整，路徑亦稍有不同。

ECMWF也有類似預測，但熱帶氣旋強度較AI預測的完整，路徑亦稍有不同。（ECMWF）

ECMWF也有類似預測，但熱帶氣旋強度較AI預測的完整，路徑亦稍有不同。（ECMWF）

不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。

天文台九天天氣預測

本港天氣方面，天文台預測，副熱帶高壓脊會在未來兩三日覆蓋中國東南沿岸，廣東驟雨減少，天氣漸轉酷熱；預料一道廣闊低壓槽會在本星期中期影響南海中北部，而廣闊低壓槽上可能存在一個低壓區，大致移向廣東西部至海南島一帶；受低壓區及中國東南部的高壓脊共同影響，周末期間廣東沿岸風勢較大，天氣不穩定。

天文台九天天氣預測。（天文台）

根據天文台九天天氣預報，多天有驟雨雷暴，氣溫26°C至33°C，暫時最高吹6級風。