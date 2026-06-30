打風│天文台預測南海有熱帶氣旋+AI風暴路徑　另一巨型颱風襲台灣

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／打風／AI天氣預報／GFS／ECMWF／梅莎／美莎克／7月風暴】本星期打風？本港天文台表示，現時位於菲律賓的低壓區會在南海中南部逐漸發展為熱帶氣旋，但其強度存在變數。預料該熱帶氣旋會在本星期後期大致移向海南島至北部灣一帶，華南沿岸風勢頗大，天氣漸轉不穩定，有狂風驟雨及雷暴，海有湧浪。



天文台暫未有相關路徑預測，而3大AI天氣預測模式風烏、伏羲及盤古，以及傳統歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）都預測，7月1日至7月5日南海會有熱帶氣旋形成，隨後靠近越南或海南島。另外，下星期會再有巨型熱帶氣旋吹襲台灣及上海等地。



不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。



3大AI天氣預測模式風烏、伏羲及盤古，以及傳統歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）都預測，7月1日至7月5日南海會有熱帶氣旋形成。（AI天氣預測模式風烏）

7月打風？天文台預測南海有低壓區 3大AI預測熱帶氣旋路徑

踏入7月會打風？根據AI天氣預測模式風烏、伏羲及盤古預測，7月1日至7月5日南海中部會有熱帶氣形成，往西北方向移動靠近海南島，隨後在越南登陸。

即睇AI預測熱帶氣旋路徑▼▼▼

AI天氣預測模式風烏、伏羲及盤古預測，7月1日至7月5日南海中部會有熱帶氣形成，往西北方向移動靠近海南島，隨後在越南登陸。（AI天氣預測模式風烏）

AI天氣預測模式風烏、伏羲及盤古預測，7月1日至7月5日南海中部會有熱帶氣形成，往西北方向移動靠近海南島，隨後在越南登陸。（AI天氣預測模式風烏）

巨型熱帶氣旋吹襲日本、韓國、上海

AI天氣預測模式另預測，7月9日至7月13日會有巨型熱帶氣旋掠過台灣，並繼續往北移動逼近溫州、上海。

AI天氣預測模式另預測，7月9日至7月13日會有巨型熱帶氣旋掠過台灣，並繼續往北移動逼近溫州、上海。（AI天氣預測模式風烏）

AI天氣預測模式另預測，7月9日至7月13日會有巨型熱帶氣旋掠過台灣，並繼續往北移動逼近溫州、上海。（AI天氣預測模式風烏）

AI天氣預測模式另預測，7月9日至7月13日會有巨型熱帶氣旋掠過台灣，並繼續往北移動逼近溫州、上海。（AI天氣預測模式風烏）

ECMWF預測最新熱帶氣旋路徑預測

傳統歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）也有類似預測，但熱帶氣旋強度與路徑稍有不同。

傳統歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）也有類似預測，但熱帶氣旋強度與路徑稍有不同。（ECMWF）

不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。

天文台九天天氣預測

本港天氣方面，天文台預測，副熱帶高壓脊會在未來一兩日為中國東南沿岸帶來酷熱天氣；現時位於菲律賓的低壓區會在南海中南部逐漸發展為熱帶氣旋，但其強度存在變數，預料該熱帶氣旋會在本星期後期大致移向海南島至北部灣一帶，華南沿岸風勢頗大，天氣漸轉不穩定，有狂風驟雨及雷暴，海有湧浪；受活躍偏南氣流影響，周末至下星期初廣東沿岸風勢仍然頗大，間中有驟雨及雷暴。

根據天文台九天天氣預報，多天有驟雨雷暴，氣溫27°C至33°C，暫時最高吹7級風。