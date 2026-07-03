愛子6歲夭折！母思念數十年求助網民　AI還原成長期娶媳抱孫圓夢

AI技術常因造假、偽影像惹來爭議，但今次迎來暖心應用故事！日本1名母親在社交平台上求助，希望借助AI技術，能讓其6歲時離世長子，重現其成年過程，圓自己數十年的思念遺憾。帖文曝光後引發網民熱烈討論，許多高手出手幫忙，用AI影片、圖片為男孩還原從讀書、工作到成家的完整人生歷程，生前殘疾的男孩能在畫面中自由舒展雙手，面露平和幸福的笑容，最終娶妻誕子，成就圓滿人生。



母親看着影像對愛子傾訴數十年來的思念，深受慰藉，連番向網民道謝。這則溫暖帖文讓無數網民淚崩，大讚網絡與AI技術彌補了生死別離的遺憾。



日本1名母親透過社交平台發文求助網民用AI還原早逝兒子的成年模樣。（Threads＠「aimei1703」帖文）

6歲兒早逝 母求網民AI還原愛子成年模樣

該名日本媽媽於Threads賬號「aimei1703」發文求助，指她的長子於6歲時夭折，若健在今年已39歲。一直思念兒子的她，懇請網民借助AI生成影片技術，描繪出兒子成年模樣，並希望畫面中的兒子可自由舒展雙手，以彌補生前雙手殘疾無法伸直的遺憾。樓主在文末貼上亡兒舊照，供網民參考還原。

帖文引發廣泛關注，大批熱心網民紛紛出手，用AI技術繪出男孩的成年模樣，並在評論區分享成品，為這位可憐媽媽圓夢。

母親在帖文展示亡兒舊照，供網民製圖時參考。（Threads＠「aimei1703」圖片）

AI短片描繪兒子完整人生 影像慰藉母親心靈

留言區有網民製作的影片十分生動逼真，獲得最多讚賞。影片中的男孩眉眼依舊，雙手舒展，活出了母親從未見過的幸福人生。他歷經中小學、大學的求學歲月，踏入職場工作又步入婚姻殿堂，甚至見到3口之家其樂融融的溫馨畫面，平凡人的美滿人生都被一一描繪出來。

該名媽媽讚歎AI創作者的技術動人，坦言兒子年幼時五官像父親，長大後竟有她年輕時的影子，目睹兒子長大、成家立業，讓她見證娶媳婦與「抱孫」的情境，令她無比激動。

在AI影片中，男孩歷經中小學、大學的求學歲月，踏入職場工作又步入婚姻殿堂，甚至見到3口之家其樂融融的溫馨畫面，平凡人的美滿人生都被一一描繪出來。（網上AI影片截圖）

在AI影片中，男孩歷經中小學、大學的求學歲月，踏入職場工作又步入婚姻殿堂，甚至見到3口之家其樂融融的溫馨畫面，平凡人的美滿人生都被一一描繪出來。（網上AI影片截圖）

在AI影片中，男孩歷經中小學、大學的求學歲月，踏入職場工作又步入婚姻殿堂，甚至見到3口之家其樂融融的溫馨畫面，平凡人的美滿人生都被一一描繪出來。（網上AI影片截圖）

在AI影片中，男孩歷經中小學、大學的求學歲月，踏入職場工作又步入婚姻殿堂，甚至見到3口之家其樂融融的溫馨畫面，平凡人的美滿人生都被一一描繪出來。（網上AI影片截圖）

在AI影片中，男孩歷經中小學、大學的求學歲月，踏入職場工作又步入婚姻殿堂，甚至見到3口之家其樂融融的溫馨畫面，平凡人的美滿人生都被一一描繪出來。（網上AI影片截圖）

在AI影片中，男孩與愛人成婚，畫面溫馨動人。（網上AI影片截圖）

在AI影片中，男孩與愛人成婚，畫面溫馨動人。（網上AI影片截圖）

男孩成長為別人的丈夫，然後生下兒子成為爸爸，讓媽媽看到「抱孫」的一幕。（網上AI影片截圖）

男孩結婚生兒育女，平凡人的美滿人生都被一一描繪出來。（網上AI影片截圖）

男孩也有幸看到自己兒子的成長，平凡人的美滿人生都被一一描繪出來。（網上AI影片截圖）

男孩也有幸看到自己兒子的成長，平凡人的美滿人生都被一一描繪出來。（網上AI影片截圖）

數10年後與兒「虛擬重逢」 母對兒子AI影像傾訴思念

看見滿載心意的AI作品，母親大為感動，感謝網民的傾力相助。數10年後與亡兒「虛擬重逢」，母親對着圖片與孩子訴說思念和憧憬，「如果你是公司員工，那就像這樣，對吧？」、「你很平和，對吧？我想你是這樣迎接成人禮的」、「看起來你在朋友的陪伴下玩得很開心，我打賭你以前就是這樣聊天的」。

母親對着圖片與孩子訴說思念和憧憬。（網上AI圖片）

母親對着圖片與孩子訴說思念和憧憬「，看起來你在朋友的陪伴下玩得很開心，我打賭你以前就是這樣聊天的」。（網上AI圖片）

網民感動落淚 大讚善用AI技術彌補人生遺憾

這場網絡善舉讓無數網民眼眶紅了，不少人留言大讚，直言雖然AI造假及濫用問題層出不窮，但若能將科技用於彌補1個家庭的人生遺憾，就絕對值得肯定，「完全支持這樣使用AI技術」、「這才是科技進步應有的溫度」。

（綜合）

其他報道：網紅攜兒拍母親節寫真！丈夫嫌嘥錢︰AI可出圖 真實經驗揭難取代

母親節將至，許多人都會用不同方式慶祝。台灣有女網紅在網上表示，預約了攝影師拍母親節戶外寫真，只有她與兒子拍照，丈夫聞訊直言「浪費錢，用AI出圖就好」，令到她慨嘆「只想知道，當初究竟是怎麼看上靈魂這麼空洞的男人」。



許多網民笑言「這樣也可以不用結婚，找AI把老婆小孩P上去就好」、「可以去父留子了」、「我老公說全家福用AI的就好，應該把他A出去」。



網紅「凡槿（廣告小妹）」預約了攝影師拍母親節戶外寫真，只有母親和兒子入鏡，丈夫聞訊直言「浪費錢，用AI出圖就好」。（AI生成圖片）

兩母子拍攝母親節寫真 丈夫︰用AI出圖就好

網紅「凡槿（廣告小妹）」在其facebook專頁表示，日前預訂攝影服務，由專業攝影師拍攝母親節戶外寫真，只有她和兒子入鏡，丈夫卻覺得其實可以由AI出圖，「你想和兒子出現在世界哪個角落都可以，它們可厲害了。不用妝造、不用打扮、連門都不用出」，認為妻子浪費金錢，但妻子覺得行不通，抱怨丈夫「靈魂這麼空洞」。

網民︰那大家以後都不用出國啊

帖文引來大量網民討論，一面倒支持女方，「讓他一起入鏡也許就忽然正常了」、「好直男的行為」、「那大家以後都不用出國啊」。

全文：網紅攜兒拍母親節寫真！丈夫嫌嘥錢︰AI可出圖 真實經驗揭難取代