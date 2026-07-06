11人約旅行！男友誤傳性愛片到群組　女生露臉全裸：好想取消旅行

情到濃時親熱，如拍下親密影片，小心有外洩風險。台灣1名女生在「Dcard討論區」發文表示，她與男友及另外9名親友正計劃一起去旅行，並成立群組商議，詎料男友傳送資料時，竟誤把2人親熱時的性愛影片傳到群組，而片中女生更是露出樣貌及全裸。女生坦言感到崩潰，並且不想去旅行了，而網民則勸她及早分手。



樓主和男友親熱時，男友沒有理會其感受，擅自拍攝性愛影片，甚至威脅一定要拍攝，樓主只能妥協。（AI生成圖片）

男友不慎傳送親密影片到群組

樓主在帖文表示「好痛苦」，她稱自己和男友親熱時，男友沒有理會其感受，擅自拍攝性愛影片，甚至威脅一定要拍，她最終妥協。而他們和另外9名親友，合共7男4女計劃今年11月一起去旅行，由男友負責安排行程。

男友日前傳送數間酒店照片到群組，希望詢問大家意見，當勾選十多張照片時，卻不小心將數天前的性愛影片一併傳送。樓主在大約2至3分鐘後才發現，於是緊急要求男友收回影片，可是為時已晚，「4個人已讀，但沒有回覆任何訊息」。

受害女生崩潰：好受傷，覺得好丟臉

樓主表示，影片中男友只有露出重要部位，但自己「露臉全裸都入鏡了」，形容事後「好難過」、「好受傷，覺得好丟臉」，男友只能一直道歉和安慰，卻稱「也不能改變什麼」。樓主極想取消11月的旅行，「但是機票都買了，假都請了」。

男友不慎將性愛影片傳送到群組，片中男友露出重要部位，但樓主「露臉全裸都入鏡了」，形容「好難過」、「覺得好丟臉」，男友只能一直道歉和安慰。（AI生成圖片）

網民勸分手兼控告男方

許多網民留言指「男友從來沒有尊重過你，今次可以順便分手」、「一定有人儲存了」、「分手，錄影片超噁，正常男性只會想保護好另一半」、「男友自己居然不露臉」、「男友超噁，告死他」。

脅迫拍攝性愛影片兼外流 刑期達到1年以上7年以下

在台灣，擅自拍攝性愛影片屬於嚴重刑事罪行，若涉及強暴、脅迫、恐嚇或其他違反本人意願方式攝錄，觸犯「妨害性隱私及不實性影像」罪名，最高可被判處5年有期徒刑，若未經同意散布相關性影像，刑期達到1年以上7年以下。

（Dcard討論區）

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唾液充滿各種細菌，接觸私處容易出現感染。台灣1名女生在「Dcard討論區」發文表示，其男友「平常很體貼、很會照顧人」，雙方交往半年多幾乎沒有爭拗，最近首次發生性關係，前戲即將結束前，男友突然低頭，然後吐了一口口水在自己手上，「抹到自己那邊，準備長驅直入」。台女嚇到尖叫急問，男友自然回答「潤滑啊，不用嗎？」，她認為需要保護女性下體，「口水進來，明天發炎怎辦？」、「到底是能潤滑什麼啦？」，最後僅用手為男友解決。



男友突然吐了一口口水在自己手上，「抹到自己那邊，準備長驅直入」。（AI生成圖片）

性教育講師指出男友行為導致陰道發炎機率上升

帖文引來有護理師背景的性教育講師「茉莉」留言，指出口水並非潤滑液，「細菌多、乾得快，也沒有真正潤滑液那種可以降低摩擦的效果」。另外，「吐在手上再抹上去」，手上本來就有一堆細菌，樓主男友行為容易引致陰道炎、後續搔癢、分泌物異常，發炎機率都會上升。

有性教育講師指出，潤滑劑容避孕套、成份適合接觸陰道黏膜。 （AI生成圖片）

全文：男友吐口水當潤滑劑！女生尖叫 性教育講師警告：發炎機率激增