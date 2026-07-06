隨地亂丟煙頭會被罰款3,000元！本港網絡近日瘋傳影片，觀塘鴻圖道有女子在街邊牆角邊吸煙邊看手機，吸完煙後隨手把煙頭丟棄地上，被站在轉角位的食環署女職員「斷正」截停，惟女子仍想離開，於是埋伏在附近的2名食環署女職員上前包圍票控。目擊者形容，「三個（食環署人員）招呼你一個，抵畀啦」。



影片引來網民熱議，大讚食環署人員「做得好」，又批評女子亂丟煙頭離譜自私，「抵死，衰格」、「最鍾意睇到啲X街亂丟煙頭俾人捉」、「盛惠3000，唔使講嘢」。



（Threads@bibubibubibu0230）

在香港切勿隨地亂丟垃圾！有網民於7月4日在社交平台Threads發布影片，顯示觀塘鴻圖道有女子吸完煙後隨地亂丟煙頭，被3名食環署女職員包圍票控，留言「三個招呼你一個，抵畀啦」。

影片直擊！觀塘女子亂丟煙頭斷正

影片長1分39秒，觀塘鴻圖道有女子在街邊牆角一邊吸煙一邊看手機，轉角位有1名穿制服女職員，對面馬路亦有2名女職員在監視。

（Threads@bibubibubibu0230）

（Threads@bibubibubibu0230）

（Threads@bibubibubibu0230）

觀塘女子亂丟煙頭遭食環署女職員截停想離開

吸煙大約1分鐘後，女子隨手把煙蒂丟在地上，然後邊低頭看手機邊轉身離開，但走了幾步就被轉角位的食環署女職員截停。女子感到愕然，食環署女職員示意叫女子返回亂丟煙蒂位置，惟女子往反方向移動想離開，女職員跟上阻止離開， 女子於是與女職員爭論。

（Threads@bibubibubibu0230）

（Threads@bibubibubibu0230）

（Threads@bibubibubibu0230）

（Threads@bibubibubibu0230）

食環署職員埋伏增援 包圍票控

這時在對面馬路監視的2名女職員衝過馬路上前增援，包圍女子票控。影片至此結束。

（Threads@bibubibubibu0230）

網民批亂丟煙頭自私：食環署捉得好

網民看過影片紛紛大讚食環署人員「做得好」，又批評女子亂丟煙頭離譜自私，「食環做得好！」、「抵死，衰格」、「最鍾意睇到啲X街亂丟煙頭俾人捉」、「盛惠3000，唔使講嘢」、「我覺得挺好的，亂扔垃圾吐痰都應該重罰⋯⋯這些都很基本很難做嗎？」、「捉得好，提多啲 ，等佢哋記得教訓」、「煙鏟食得咁有型，抵佢畀錢」。

香港亂拋垃圾罰多少錢？

根據香港法例第570章《定額罰款(公眾地方潔淨及阻礙)條例》，在公眾地方亂拋垃圾，定額罰款3,000元。

（Threads@bibubibubibu0230）